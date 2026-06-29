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Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Daniela Rodrigues
Há 1h e 36min
PSP
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Operação da PSP termina com mulher resgatada e suspeito detido

Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira na sequência de uma operação tática da Polícia de Segurança Pública, realizada num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica.

A intervenção ocorreu num apartamento onde a vítima estaria alegadamente retida contra a sua vontade. Para garantir a sua segurança, uma equipa da Unidade Especial de Polícia – Corpo de Intervenção efetuou uma entrada tática na habitação.

A operação obrigou ao arrombamento da porta de acesso ao apartamento. A vítima foi retirada do local em segurança, enquanto o suspeito foi detido pelas autoridades.

Da intervenção resultaram apenas danos materiais na porta da habitação, não havendo registo de feridos.

O caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.

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Temas: Porto Violência doméstica Resgate PSP Corpo de Intervenção
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