Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Há 1h e 36min

Operação da PSP termina com mulher resgatada e suspeito detido

Uma mulher foi resgatada esta segunda-feira na sequência de uma operação tática da Polícia de Segurança Pública, realizada num apartamento no Porto, no âmbito de uma investigação por alegada violência doméstica.

A intervenção ocorreu num apartamento onde a vítima estaria alegadamente retida contra a sua vontade. Para garantir a sua segurança, uma equipa da Unidade Especial de Polícia – Corpo de Intervenção efetuou uma entrada tática na habitação.

A operação obrigou ao arrombamento da porta de acesso ao apartamento. A vítima foi retirada do local em segurança, enquanto o suspeito foi detido pelas autoridades.

Da intervenção resultaram apenas danos materiais na porta da habitação, não havendo registo de feridos.

O caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.