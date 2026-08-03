Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Daniela Rodrigues
Há 1h e 24min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Arma com 30 centímetros de lâmina foi utilizada para causar ferimentos graves

Um homem de 26 anos ficou ferido com alguma gravidade depois de ter sido esfaqueado, esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma discussão entre dois funcionários de um restaurante, na Rua da Prelada, no Porto.

Durante o desentendimento, um dos trabalhadores, de 23 anos, recorreu a uma arma branca com cerca de 30 centímetros de lâmina e atingiu a vítima.

O homem de 26 anos foi assistido no local pelos meios de emergência e transportado para o Hospital de São João com ferimentos considerados graves.

O suspeito foi intercetado pouco depois pela PSP.

As autoridades estiveram no local a realizar diligências para apurar as circunstâncias da agressão.

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Temas: Porto Rua da Prelada Esfaqueamento
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