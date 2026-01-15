Detidos quatro suspeitos de roubo com arma de fogo a idosa no Porto

Há 54 min

Suspeitos tinham antecedentes policiais e criminais por crimes contra o património e outros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos de terem entrado em casa de uma mulher de 86 anos e, com uma arma de fogo, roubarem dinheiro, bens e cartões de crédito, em julho, no Porto.

Em comunicado, aquela força de investigação refere que os detidos, com idades entre os 20 e os 26 anos, estão “fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo agravado, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e detenção de arma proibida”.

Segundo a PJ, os detidos entraram na residência onde, além da mulher de 86 anos, estava uma funcionária desta e roubaram dinheiro e bens avaliados em milhares de euros, tendo, depois, tentado “movimentar os cartões de débito e de crédito da idosa, com o propósito de ampliarem a vantagem patrimonial já obtida”.

Os quatro suspeitos, com antecedentes policiais e criminais por crimes contra o património e outros, pelos quais foram condenados a penas de prisão, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.