Rixa entre dezenas de pessoas faz três feridos no Porto

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Os confrontos envolveram mais de 30 pessoas, divididas em dois grupos

Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira na sequência de uma rixa envolvendo dois grupos na Rua Cidade de Recife, no Porto.

Os confrontos envolveram mais de 30 pessoas, divididas em dois grupos.

Do incidente resultaram três feridos. Um homem, de 29 anos, sofreu ferimentos provocados por uma arma branca e foi transportado para o Hospital de Santo António. Um homem, de 25 anos, ficou ferido num pé após ter sido atropelado durante os desacatos, enquanto outro, de 26 anos, foi agredido na face. Ambos foram encaminhados para o Hospital de São João.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreram os confrontos.