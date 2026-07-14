Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

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Equipas de socorro ainda tentaram manobras de reanimação para tentar salvar o jovem, mas não foi possível reverter a situação

Um jovem, de 17 anos, morreu esta tarde, 14 de julho, após, alegadamente, ter mergulhado para a água no rio Douro, entre o cais do Ouro e o Cais da Secil, no concelho do Porto.

À agência Lusa a capitania do Douro tinha indicado que "um grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu”, estando agora confirmada a morte.

Na sequência de um alerta recebido pelas 15:15, foram de imediato iniciadas buscas por tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.

A vítima foi detetada e retirada da água pelos bombeiros, para o cais do Ouro, onde foram realizadas manobras de reanimação pelos bombeiros e pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), sem que fosse possível reverter a situação.

O auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da VMER e, após contacto com o Ministério Público, o corpo da vítima será posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.

Segundo o que foi possível apurar, a vítima encontrava-se a efetuar mergulhos no rio, acompanhado por amigos, tendo acabado por desaparecer.

O Comando Local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.