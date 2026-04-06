Discussão em Paços de Ferreira causa um ferido grave e três ligeiros

Agência Lusa , AM
Há 29 min
Emergência

Alerta foi dado às 04:01

Uma discussão num estabelecimento de diversão noturna em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, na madrugada desta segunda-feira, causou quatro feridos por agressões com arma branca, um deles considerado grave, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o alerta foi dado às 04:01 e no local, na freguesia de Carvalhosa, foram assistidos quatro homens, com idades entre os 33 e os 50 anos.

“Fomos chamados ao local e foi dito que terá havido uma discussão. As vítimas, todas masculinas, apresentavam ferimentos por arma branca. Três foram encaminhadas para o Hospital de Penafiel e uma quarta recusou a ida ao hospital”, explicou aquela fonte.

Fonte da GNR confirmou à Lusa a ocorrência, mas sem adiantar mais detalhes.

No local estiveram quatro operacionais e duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Paços de Ferreira e a GNR.

Temas: Porto Polícia Feridos Paços de Ferreira

País

Discussão em Paços de Ferreira causa um ferido grave e três ligeiros

Há 29 min
opinião
Bernardo Mota Veiga

Vamos viver até aos 100 anos mas... ainda falta pagar 33

Há 2h e 1min

Jovem de 20 anos encontrado sem vida na barragem de Idanha-a-Nova

Ontem às 17:33

Vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas", inclui chuva e trovoadas

Ontem às 16:53
Mais País

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"

Ontem às 18:04

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22