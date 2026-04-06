Discussão em Paços de Ferreira causa um ferido grave e três ligeiros

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Alerta foi dado às 04:01

Uma discussão num estabelecimento de diversão noturna em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, na madrugada desta segunda-feira, causou quatro feridos por agressões com arma branca, um deles considerado grave, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o alerta foi dado às 04:01 e no local, na freguesia de Carvalhosa, foram assistidos quatro homens, com idades entre os 33 e os 50 anos.

“Fomos chamados ao local e foi dito que terá havido uma discussão. As vítimas, todas masculinas, apresentavam ferimentos por arma branca. Três foram encaminhadas para o Hospital de Penafiel e uma quarta recusou a ida ao hospital”, explicou aquela fonte.

Fonte da GNR confirmou à Lusa a ocorrência, mas sem adiantar mais detalhes.

No local estiveram quatro operacionais e duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Paços de Ferreira e a GNR.