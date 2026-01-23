Idosa morta há dois anos encontrada num bairro do Porto. Pedro Duarte diz que é necessário repensar o acompanhamento de idosos isolados

Agência Lusa
Há 32 min
Porto, habitação, casas, bairro típico. Foto: Planet One Images/Universal Images Group via Getty Images

Mulher não era vista desde o natal de 2023

O presidente da Câmara do Porto afirmou esta sexta-feira ser necessário repensar “o modelo” de acompanhamento de idosos isolados e anunciou a criação de um “projeto piloto”, após ter sido encontrada uma idosa morta há dois anos num bairro.

“Nós temos é de perceber que, independentemente de termos feito tudo bem dentro do sistema que temos vigente e das regras terem sido todas seguidas, isso não foi suficiente. E, portanto, temos de repensar provavelmente todo este modelo, para que o acompanhamento de idosos vá um bocadinho mais longe do que aquilo que existe hoje em dia”, considerou hoje Pedro Duarte, à margem de uma visita ao Gabinete do Munícipe.

O autarca falava a propósito da notícia avançada pelo Jornal de Notícias, ao final do noite de quinta-feira, de que o esqueleto de uma idosa que vivia isolada no Bairro de S. Roque da Lameira, e que já teria morrido há dois anos, foi encontrado após a PSP ter recebido um alerta da médica de família, indicando que esta não ia às consultas no Centro de Saúde de Campanhã há dois anos.

De acordo com o jornal, a empresa municipal Domus Social perguntou pelo paradeiro da inquilina aos vizinhos – que não a viam desde o Natal de 2023 – e foi afixando na porta do apartamento vários avisos de despejo por falta de pagamento de renda.

Apesar de se tratar de um caso “excecional”, em que a munícipe se auto isolou dos seus vizinhos, Pedro Duarte reconhece que há um problema de “isolamento de idosos” na cidade.

O município já tem um programa para envolver os inquilinos nos processos de gestão dos espaços comuns dos prédios municipais, o “ConDomus”, e outro para acompanhar idosos em risco de isolamento no parque habitacional, o “Porto Importa-se”, mas o novo executivo quer criar mais um.

“Eu espero que este caso seja um despertador para todos nós. Para a câmara municipal vai ser. Nós temos já decidido, mas agora vamos fazê-lo de forma muito mais intensa e convicta (…). Vamos lançar um projeto-piloto de acompanhamento de cidadãos, principalmente idosos, em situação de isolamento, para que possa haver um acompanhamento mais concreto, mais diário (…) para que este tipo de situações não volte a acontecer”, anunciou o autarca, ao lado da vereadora que acumula os pelouros da Habitação e da Coesão Social, Gabriela Queiroz.

Temas: Porto Pedro Duarte

País

Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12:00

Há 25 min

Liga de Bombeiros alerta INEM que nem sempre quem está mais perto chega primeiro

Há 26 min

Idosa morta há dois anos encontrada num bairro do Porto. Pedro Duarte diz que é necessário repensar o acompanhamento de idosos isolados

Há 32 min

Prisão preventiva para suspeito de 12 assaltos a residências em Aveiro

Há 43 min
Mais País

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51