Homem esfaqueado no metro do Bolhão por grupo de cinco jovens. Arma foi encontrada no lixo

Vítima foi transportada para o Hospital de Santo António com ferimentos na perna esquerda

Um homem de 31 anos foi agredido, cerca das 12:30 desta quarta-feira na estação de metro do Bolhão, na cidade do Porto, por um grupo de cinco jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 19 anos.

A TVI e CNN Portugal sabem que os suspeitos terão recorrido a uma arma branca para agredir a vítima, que sofreu ferimentos na perna esquerda e foi transportada para o Hospital de Santo António, onde permanece.

Após o ataque, os agressores colocaram-se em fuga. Os mesmos serão conhecidos da vítima. A arma utilizada, uma faca, foi recuperada pelas autoridades, depois de ter sido encontrada num cesto do lixo no interior da estação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local e tomou conta da ocorrência, tendo comunicado os factos apurados ao Ministério Público. Foi entretanto iniciada uma investigação para apurar as circunstâncias da agressão e identificar formalmente os suspeitos.

O policiamento naquela zona foi reforçado pelas autoridades.

