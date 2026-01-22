Liga Europa: Viktoria Plzen 1-0 FC Porto (a decorrer)

Acompanhe aqui o penúltimo jogo dos dragões na fase de liga da prova
⚽ Golos
1-0, por L. Červ (6')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🔴🔵 Onze do Viktoria Plzeň
Wiegele; Doski, Spácil, Souaré; Memic, Valenta, Cerv, Visinsky; Kabongo, Ladra, Vydra
Suplentes Tvrdon, Silhavy, Chalupa, Suchy, Panos, Havel, Novak, Kubín, Adu, Zeljkovic
🔵⚪ Onze do FC Porto
Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora, William Gomes, Samu, Borja Sainz
Suplentes Cláudio Ramos, João Costa, Eustáquio, Gabri Veiga, Pepê, Zaidu, Prpic, Alan Varela, Deniz Gül, André Miranda, Gabriel Brás, Francisco Moura