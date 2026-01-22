Liga Europa: Viktoria Plzen 1-0 FC Porto (a decorrer)

CNN Portugal
Há 1h e 16min
FC Porto-Malmo (Photo by MIGUEL LEMOS / AFP via Getty Images)

Acompanhe aqui o penúltimo jogo dos dragões na fase de liga da prova

CARREGUE AQUI PARA VER O RELATO
⚽ Golos
1-0, por L. Červ (6')
 
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🔴🔵 Onze do Viktoria Plzeň

Wiegele; Doski, Spácil, Souaré; Memic, Valenta, Cerv, Visinsky; Kabongo, Ladra, Vydra

Suplentes Tvrdon, Silhavy, Chalupa, Suchy, Panos, Havel, Novak, Kubín, Adu, Zeljkovic
🔵⚪ Onze do FC Porto

Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora, William Gomes, Samu, Borja Sainz

Suplentes Cláudio Ramos, João Costa, Eustáquio, Gabri Veiga, Pepê, Zaidu, Prpic, Alan Varela, Deniz Gül, André Miranda, Gabriel Brás, Francisco Moura
Temas: Porto Liga Europa Viktoria Plzen

FC Porto

Liga: FC Porto e Vitória acumulam mais de 11 mil euros em multas

Há 20 min

Viktoria Plzen-FC Porto: Farioli com quatro novidades no onze

Há 2h e 27min

OFICIAL: FC Porto empresta médio japonês à Oliveirense

Hoje às 13:22

Plzen-FC Porto (onzes prováveis): sem Thiago Silva e com dúvidas nas laterais

Hoje às 10:32
Mais FC Porto