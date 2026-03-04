Jovem de 21 anos detido em Gaia por tráfico de droga

Há 1h e 35min

Foram apreendidas mais de 46 mil doses de droga

O Comando Territorial do Porto da GNR anunciou a detenção de um jovem de 21 anos, no concelho de Vila Nova de Gaia, e a apreensão de mais de 46 mil doses de droga, entre outro material relacionado com tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a GNR esclarece que a detenção do alegado traficante de droga, concretizada na terça-feira, ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

No decorrer da ação, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, as quais resultaram na apreensão de 41.200 doses de haxixe e 5 mil doses de cocaína.

Foram também apreendidos 1.370,35 euros em dinheiro, diverso material de embalamento e corte do produto estupefaciente, um telemóvel, uma viatura, três botijas de óxido nitroso, 10 caixas lacradas, com alarmes antifurto de material eletrónico, sete caixas lacradas com alarmes antifurto de material informático e 12 garrafas lacradas com alarme antifurto

O suspeito será ouvido durante o dia de hoje no Tribunal Criminal de Matosinhos, que determinará as adequadas medidas de coação.