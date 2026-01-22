GNR resgata 104 animais exóticos, 16 cães e quatro gatos numa loja em Penafiel

Agência Lusa , AM
Há 2h e 16min
Proteção da floresta em Vila Nova de Paiva (PAULO NOVAIS/LUSA)

GNR apreendeu ainda 1.617 produtos alimentares, 208 sacos de ração e 138 produtos e medicamentos de uso veterinário

Um homem de 57 anos foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia após uma operação de buscas a uma loja em Penafiel, tendo sido resgatados 124 animais, 104 dos quais exóticos.

A operação decorreu na terça-feira, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Porto, e além do resgate de animais foram apreendidos medicamentos de uso veterinário num estabelecimento comercial de venda ao público no concelho de Penafiel, no Porto.

Durante a operação foram resgatados 16 cães e quatro gatos e 104 animais exóticos, nomeadamente 45 ratos, 11 dragões-barbados, oito geco-leopardo, oito chinchilas, seis iguanas, quatro píton-rea, quatro tartarugas terrestres, quatro ouriços, quatro esquilos-vermelhos-americanos, três camaleões, duas tarântulas, dois escorpiões e uma cobra-coral-falsa.

Foram também resgatadas uma rosela (ave) e outra cobra.

A GNR apreendeu ainda 1.617 produtos alimentares, 208 sacos de ração e 138 produtos e medicamentos de uso veterinário (venda ilegal e/ou fora da validade)

As aves foram entregues ao Parque Biológico de Gaia, tendo os cães, os gatos e as chinchilas sido encaminhados para o Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Penafiel e para associações zoófilas.

Na nota, a Guarda adianta ainda que no decurso da ação foram ainda detetadas diversas infrações contraordenacionais por falta de condições higiossanitárias para a detenção de animais de companhia e incumprimento da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia.

Foram ainda detetadas infrações que dizem respeito à violação da Convenção CITES, comercialização de produtos e medicamentos de uso veterinário sem a devida autorização e comércio de produtos alimentares para animais fora do prazo de validade.

Face à inexistência de condições de segurança, higiene, sanidade, controlo de pragas e adequação das dimensões dos alojamentos, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), aplicou a “medida cautelar de interdição temporária da venda de animais, por risco para a saúde pública, mantendo-se, contudo, a atividade comercial do estabelecimento em funcionamento”.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.

Temas: Porto GNR Penafiel Animais

Crime e Justiça

Polícias vão receber oito mil bodycams ainda este ano

Há 2h e 5min

GNR resgata 104 animais exóticos, 16 cães e quatro gatos numa loja em Penafiel

Há 2h e 16min

Condutor apanhado a 280 km/h pode escapar à multa. E tudo por causa do radar

Ontem às 22:20

Exclusivo. "12 avisos da História Nazi" - a literatura apreendida nas buscas à casa do militar da Força Área detido pela PJ

Ontem às 20:42
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Ontem às 07:00

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Ontem às 10:37

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Um arquipélago perdido no oceano e com metade do tamanho de Lisboa é a nova razão para os EUA anexarem a Gronelândia

20 jan, 16:51