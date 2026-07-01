Jovem de 19 anos desaparecido no rio Douro no Porto

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O alerta foi dado pelas 15:25 e as buscas estão a cargo da estação salva-vidas e de mergulhadores dos Sapadores do Porto

Um jovem de 19 anos desapareceu esta quarta-feira no rio Douro, depois de ter saltado para a água junto ao Palácio do Freixo, no Porto, revelou à Lusa o comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens.

O alerta foi dado pelas 15:25 e as buscas estão a cargo da estação salva-vidas e de mergulhadores dos Sapadores do Porto, acrescentou.

Segundo Pedro Cervaens, o jovem faz parte de um grupo de entre 12 e 15 jovens que estavam a saltar para o rio, tendo desaparecido após um mergulho.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, pelas 16:08, estavam nas buscas nove operacionais apoiados por quatro viaturas.