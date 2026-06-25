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Edifício desaba no centro do Porto. Dono de papelaria escapa após sair para pedir satisfações sobre obras no prédio do lado

Agência Lusa , CM - notícia atualizada
Há 1h e 2min
Mau tempo no Porto (Estela Silva/Lusa)
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A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública, segundo a autarquia

Um edifício ruiu esta quinta-feira na Rua Antero de Quental, no centro do Porto, sem causar feridos, disseram à Lusa bombeiros no local.

Pelas 11:30, a rua estava cortada ao trânsito nos dois sentidos, entre os cruzamentos com a Rua da Constituição e Rua Damião de Góis.

O edifício, que teria rés-do-chão e primeiro andar, era conhecido por ter um estabelecimento com jogos da sorte.

Simões Lopes, 72 anos, dono do prédio contíguo a um devoluto e em obras, disse aos jornalistas que o edifício, onde tem a sua papelaria, ruiu pelas 08:15.

Relatou ter começado a sentir pedras a cair, viu uma rachadela no pladur e a porta da papelaria estava difícil de abrir, pelo que decidiu sair do prédio para chamar o encarregado da obra do edifício ao lado.

Foi quando estava a dizer que algo não estava bem que o seu prédio ruiu.

Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal do Porto esclareceu que o alerta para a derrocada do edifício, contíguo a um devoluto e em obras, foi dado pelas 09:30.

“A derrocada foi provocada durante os trabalhos de demolição da obra em curso, com queda de alguns elementos para a via pública”, acrescentou, indicando que todos os trabalhadores saíram do local em segurança e não há vítimas a registar.

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A papelaria ao lado encontrava-se em funcionamento, sendo que o dono saiu atempadamente em segurança.

Ainda de acordo com a autarquia, foram ativadas, por precaução, equipas cinotécnicas da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.

“Antecipam-se trabalhos de remoção dos elementos da via pública e de demolição da fachada principal, que se encontra em avaliação estrutural”, explica.

Num primeiro momento, a autarquia havia indicado que a derrocada tinha ocorrido no prédio devoluto, tendo mais tarde corrigido esta informação.

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Temas: Porto Desabamento Porto Queda de edifício Rua Antero de Quental
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