Homem leva filha de três anos após trancar ex-mulher em casa no Porto

Daniela Rodrigues
Há 47 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Suspeito continua em fuga

As autoridades estão a investigar um incidente ocorrido esta segunda-feira, na cidade do Porto, envolvendo um homem que se dirigiu à residência da sua ex-mulher para visitar a filha de ambos, uma menina de três anos.

Segundo fonte policial, durante a visita, o suspeito terá trancado a ex-mulher no corredor que dá acesso aos quartos e levado a criança consigo.

A vítima não sofreu ferimentos, mas o suspeito encontra-se fugido com a criança, tendo-se deslocado numa viatura.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias da ocorrência.

Temas: Porto Criança

Crime e Justiça

