Pesados de mercadorias isentos de portagens na CREP/A41

Há 1h e 5min

São abrangidos os veículos das classes 3 e 4 do sistema de tarifas de portagem

Os veículos pesados de mercadorias estarão isentos de portagens na Circular Regional Exterior do Porto (CREP) a partir desta quarta-feira, confirmou à Lusa o Governo, após ter sido publicada uma lei que prevê também retroativos a janeiro.

"Clarificados todos os aspetos sobre este tema, a isenção tem início a 25 de fevereiro [quarta-feira] e nos termos especificados na Lei em apreço", pode ler-se numa resposta de fonte oficial do ministério liderado por Miguel Pinto Luz à agência Lusa.

Em causa está a lei que clarifica a suspensão de portagens para veículos pesados nas autoestradas A41 (Circular Regional Exterior do Porto), A19 (troço São Jorge - Leiria Sul) e A8 (Leiria Sul – Pousos), que foi publicada em Diário da República na terça-feira.

De acordo com a lei, que inclui uma norma interpretativa para a Lei do Orçamento do Estado que já previa a isenção para pesados de mercadorias, clarifica-se que são abrangidos os veículos das classes 3 e 4 do sistema de tarifas de portagem.

"Os valores das taxas de portagem cobradas aos veículos pesados, na aceção dada pelo artigo anterior, durante o período compreendido entre as datas de entrada em vigor da Lei n.º 73-A/2025, de 30 de dezembro, e da presente lei são reembolsados pelo respetivo fornecedor de serviço de portagem mediante solicitação junto do mesmo", pode também ler-se na lei hoje publicada.

Assim, os responsáveis pelos veículos pesados que pagaram portagens nas referidas vias podem pedir reembolso dos trajetos feitos desde 01 de janeiro, data da entrada em vigor do Orçamento do Estado de 2026 (OE2026).

No dia 01 de janeiro, o deputado do PS Frederico Francisco já tinha dito que o Governo não tinha aplicado a isenção de portagens prevista para veículos pesados na A41 CREP, A19 e A8, apesar de aprovada no OE2026.

A proposta do PS tinha sido aprovada pelo parlamento no âmbito da discussão do OE2026 contra a vontade dos partidos do Governo, PSD e CDS-PP, mas com os votos favoráveis de todos os restantes partidos (CH, PS, IL, L, PCP, BE, PAN e JPP).

Segundo o Jornal de Notícias, o secretário de Estado das Infraestruturas tinha referido ao PS que a isenção não iria avançar em janeiro por falta de um "instrumento legislativo" relativo à distinção entre veículos pesados.

No final do ano passado, o presidente da Área Metropolitana do Porto e da Câmara do Porto, Pedro Duarte, revelou que iria propor ao Governo a proibição da passagem de pesados na VCI durante horas de ponta, como medida complementar à isenção de portagens na CREP/A41.

Em entrevista à Lusa em 12 de fevereiro, confirmou que a proposta tinha tido a aceitação do Governo.

Já a distrital PS/Porto considerou que a isenção de portagens para pesados de mercadorias na CREP/A41, proposta pelo partido e que entra hoje em vigor, "conjuga apoio às empresas com maior racionalidade na mobilidade metropolitana".

"Esta clarificação tem particular relevância na organização da circulação de veículos pesados na Área Metropolitana do Porto. A A41 constitui um eixo fundamental de articulação entre zonas industriais, plataformas logísticas e ligações às principais autoestradas nacionais, sendo utilizada diariamente por um volume significativo de tráfego pesado", aponta o PS/Porto.