Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

Agência Lusa , MM
Há 1h e 59min
Polícia Judiciária

Crimes ocorreram em 2004. Homem, agora com 70 anos, estava foragido à justiça e estava na Suíça

Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Porto, um homem procurado por, em 2004, ter-se apropriado “de forma enganadora” de 400 mil euros que pertenciam a uma ordem religiosa portuguesa com vários centros de apoio social, foi anunciado este sábado.

O homem, agora com 70 anos, foi condenado em 2022 ao cumprimento de uma pena de prisão de quatro anos e seis meses pela prática de burla qualificada e encontrava-se foragido à justiça desde então, tendo as autoridades portuguesas emitido um mandado de detenção europeu, escreve a PJ em comunicado.

Até ao momento, o septuagenário estava refugiado na Suíça.

O detido foi entregue aos serviços prisionais para o cumprimento da pena a que foi condenado.

Temas: Porto Burla Ordem religiosa Policia Judiciária

Crime e Justiça

Há 1h e 59min

