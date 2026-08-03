Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Daniela Rodrigues
Há 1h e 42min
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Vítima foi pelos próprios meios para o hospital

Um homem de 55 anos ficou ferido na sequência de uma agressão com arma branca, ocorrida esta segunda-feira, na Avenida da Boavista, no Porto, em frente ao Hospital Militar.

A agressão aconteceu na sequência de uma discussão relacionada com questões de trânsito.

A vítima deslocou-se pelos próprios meios até ao Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, onde pediu ajuda. Apresenta ferimentos num braço, numa perna e na zona abdominal, encontrando-se a receber assistência médica.

O suspeito colocou-se em fuga e, até ao momento, a sua identidade e características são desconhecidas.

A investigação está a cargo da PSP que procura agora apurar as circunstâncias da agressão e identificar o autor.

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Temas: Porto Avenida da Boavista Esfaqueamento Trânsito
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