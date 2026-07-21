Este avião comercial desapareceu há 74 anos numa queda que matou 52 passageiros. Agora encontraram destroços

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Avião que seguia para Nova Iorque perdeu os dois motores do lado direito logo após a descolagem e caiu no oceano

Setenta e quatro anos depois da queda de um voo da Pan Am no mar perto de Porto Rico, que matou 52 passageiros, uma equipa de busca aeronáutica, em parceria com o Discovery Channel, encontrou os destroços no fundo do oceano.

O avião da Pan Am, denominado "Clipper Endeavor", descolou de San Juan, Porto Rico, a 11 de abril de 1952, com destino a Nova Iorque. A bordo seguiam 64 passageiros e cinco tripulantes, mas logo após a descolagem, os pilotos perderam os dois motores do lado direito e o avião caiu no oceano minutos depois.

Embora o avião tivesse botes salva-vidas e coletes salva-vidas, muitos passageiros permaneceram nos seus lugares e 52 pessoas morreram na queda, segundo a Fundação Histórica da Pan Am. Apenas 17 pessoas sobreviveram.

Embora a localização geral da queda fosse conhecida, a localização exata dos destroços no fundo do oceano ainda não tinha sido determinada.

No mês passado, a Air/Sea Heritage Foundation, em parceria com o programa "Expedition Unknown" do Discovery Channel e a empresa Deep Sea Vision, utilizou um drone subaquático autónomo para localizar os destroços no fundo do oceano, a cerca de 600 metros de profundidade. A NBC noticiou a descoberta pela primeira vez no programa "Today", na manhã desta terça-feira.

A aeronave Douglas DC-4 foi encontrada na noite de 2 de junho, partida em duas partes, e identificada através de imagens que mostram claramente o icónico logótipo alado da Pan American e o nome da aeronave ainda legíveis, de acordo com um comunicado do Discovery.

Imagem em mosaico dos destroços do Clipper Endeavour (Cortesia da AirSea Heritage Foundation e da Deep Sea Vision)

A Air/Sea Heritage Foundation está a trabalhar com o governo de Porto Rico para alargar a proteção do local do acidente e defende a construção de um memorial em homenagem às vítimas, segundo o comunicado.

As famílias diretamente afetadas pela tragédia e os dois únicos sobreviventes conhecidos do acidente também foram contactados, informou o comunicado.

O Discovery Channel pretende apresentar a descoberta num episódio de "Expedition Unknown" ainda este ano.