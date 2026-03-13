Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

Nuno Mandeiro
Há 1h e 26min

A cadeia de abastecimento energético nacional não depende sequer do petróleo ou gás natural exportado pelos países do Golfo Pérsico. E "não existe, ao dia de hoje, um problema de abastecimento em Sines", garante o presidente do principal porto nacional em termos de crude e gás natural

O Porto de Sines é "uma infraestrutura muito estratégica, crítica e de importância total" para Portugal, pois é por aqui que chega ao nosso país "praticamente 100% do crude importado", indica à CNN Portugal Pedro do Ó Ramos, presidente deste porto - "além de mais de 95%" das importações de gás natural.

E, apesar da crise mundial de petróleo devido à guerra dos EUA e de Israel com o Irão, que levou inclusive Portugal a abdicar de "nove dias da sua reserva de petróleo", Pedro do Ó Ramos garante que "não existe, ao dia de hoje, um problema de abastecimento em Sines".

A cadeia de abastecimento energético nacional não depende sequer do petróleo ou gás natural exportado pelos países do Golfo Pérsico, porque, quanto ao crude, as importações para território nacional têm como "principais fornecedores" a Nigéria e o Brasil e, quanto ao gás natural, Portugal compra essencialmente a EUA, Argélia e Nigéria, explica.

Se não há falta de petróleo em Portugal, porque aumentou o gasóleo mais de 20 cêntimos esta semana e vai aumentar mais 10 cêntimos na próxima semana, subida que também afeta a gasolina?

"É uma questão de mercado global", explica o presidente do Porto de Sines, lembrando que estes recentes aumentos "não têm a ver com Sines". "Em Sines continuamos a ter produto", sublinha.

Ou seja, esclarece o responsável, a partir do momento em que há menos oferta e mais procura "os preços aumentam naturalmente", porque o preço do petróleo é definido internacionalmente para todo o mercado.

Mesmo que o conflito no Irão "não se note" no fluxo de importações em Sines, uma vez que, recorda o presidente deste porto, "os grandes fornecedores quer do crude quer do gás natural não são daquela zona do mundo" e isto garante que haja "uma segurança do ponto de vista do abastecimento".

"É verdade que o mundo está perigoso, mas como importamos, sobretudo, os nossos produtos através do Atlântico e do Mediterrâneo não temos sentido [o bloqueio no Estreito de Ormuz]", observa.

Temas: Porto de Sines Combustíveis Gasolina Gasóleo

Relacionados

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Portugal ainda é altamente dependente a nível energético: é daqui que vêm o petróleo e o gás natural que consumimos

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Economia

Governo aprova nova redução do ISP. Poupança será de 1,8 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina

Há 1h e 18min

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

Há 1h e 26min
05:44

Redução do ISP pode "mitigar a subida dos preços junto do consumidor mas não anulá-la"

Há 2h e 59min
04:59

"Nestes tempos conturbados, não temos assistido em Sines a um problema de abastecimento"

Há 3h e 1min
Mais Economia

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Ontem às 09:42
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares desconfia de que "Trump nem saberá onde fica o Irão" e antecipa que assistiremos a um TACO

Hoje às 00:10

"A Europa paga pela eletricidade quase o dobro do que se paga nos EUA e o triplo do que se paga na China. Isto é fatal"

Hoje às 07:00

Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Hoje às 09:39