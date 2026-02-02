Dois feridos por intoxicação de monóxido de carbono no concelho de Porto de Mós

Agência Lusa , AM
Há 17 min
Mau tempo em Leiria (PAULO CUNHA/LUSA)

Situação ocorreu pelas 03:00, no lugar de Covas Altas

Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, na madrugada desta segunda-feira, no concelho de Porto de Mós, devido a intoxicação por monóxido de carbono com origem num gerador, disseram fontes da Proteção Civil.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, explicou tratar-se de intoxicação por monóxido de carbono originada por um gerador, na freguesia de Alqueidão da Serra.

O ferido grave é um homem de 64 anos e o ferido ligeiro é uma mulher de 62 anos, tendo sido ambos transportados para o hospital.

A situação ocorreu pelas 03:00, no lugar de Covas Altas, adiantou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

No domingo, um homem morreu por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador, no concelho de Leiria.

No mesmo dia, em Alcobaça, uma intoxicação com origem num gerador afetou nove pessoas, cinco das quais em estado grave.

Nas redes sociais, o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou que com o frio se procura o conforto das lareiras e, em caso de falha de energia, se recorre a geradores, mas ambos “podem libertar monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, sem cheiro, cor ou sabor, que pode ser fatal”.

A GNR lembrou que, em caso de lareiras e braseiros, “a ventilação é vital”, pedindo aos cidadãos que deixem “sempre uma fresta numa janela”.

Por outro lado, salientou a necessidade de limpeza de chaminés, pois “uma chaminé obstruída faz com que os gases tóxicos recuem para dentro de casa”, apelando para que se apaguem sempre as brasas antes de dormir.

Quanto aos geradores, estes devem estar sempre no exterior, nunca o ligando “dentro de casa, na garagem ou em anexos, mesmo com janelas abertas”.

Neste caso, tem de ser observada uma distância de segurança, sendo que “o escape deve estar a pelo menos seis metros de distância de qualquer entrada de ar da habitação”, além de que deve ser confirmado que o fumo do gerador não está a ser empurrado para o interior da casa.

Os sinais de intoxicação são “dores de cabeça, tonturas, náuseas, confusão ou sonolência súbita” e, se tal suceder, o apelo aos cidadãos é para que saiam imediatamente para o ar livre e liguem para o 112.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.

Temas: Porto de Mós Geradores Covas Altas Feridos Intoxicacao

Meteorologia

Dois feridos por intoxicação de monóxido de carbono no concelho de Porto de Mós

Há 17 min
04:31

"Estamos completamente paralisados. Não temos água nem eletricidade". Em Leiria, as empresas contabilizam os estragos na região

Há 36 min
05:40

Corrente elétrica em Portugal "sofre de várias fragilidades que, se não existissem, poderiam ter evitado muitos dos danos que ocorreram"

Há 37 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Câmara de Alvaiázere pede desesperadamente mais bombeiros

Há 43 min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50

"Foi absolutamente alucinante". Como era pilotar o avião supersónico Concorde

Ontem às 09:00