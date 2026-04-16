Suspeito de estrangulamento no Brasil detido pela PJ em Portugal

Agência Lusa , AM
Há 1h e 51min
PJ

Um homem de 48 anos foi detido pela PJ em Portimão ao abrigo de um mandado internacional, sendo suspeito de agredir e estrangular a ex-companheira no Brasil

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta‑feira em Portimão um homem de 48 anos procurado pelas autoridades do Brasil, suspeito de ter agredido a ex-companheira há 12 anos neste país.

O homem, motorista de veículos de transporte de passageiros operados por uma plataforma digital (TVDE) está indiciado por ofensas à integridade física, tendo sido detido no âmbito de um mandado de detenção internacional, indicou a PJ em comunicado.

Os factos que motivaram o mandado remontam a março de 2014, no Rio de Janeiro, quando, na sequência de uma discussão com a ex-companheira, o homem a terá “agredido fisicamente, provocando‑lhe lesões corporais, incluindo estrangulamento”, especifica aquela polícia.

O arguido, que está “legalmente em território nacional e sem antecedentes criminais”, foi detido no quadro da cooperação internacional das autoridades judiciais.

O homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medidas de coação, enquanto decorre o processo de extradição para o Brasil.

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