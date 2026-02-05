Operação Valhalla: PJ apanha 10 suspeitos com 1.300 quilos de cocaína no Algarve

Há 1h e 11min

Foi também detida uma mulher em Copenhaga no âmbito da mesma investigação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portimão, 10 suspeitos de tráfico internacional de droga e apreendeu 1.300 quilos de cocaína, numa operação em colaboração com a Polícia Marítima e as autoridades de Espanha e da Dinamarca.

Na operação “Valhalla”, a cargo da Unidade Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e que contou ainda com a colaboração do MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) foram apreendidos em território nacional, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal, da PJ, 1.300 quilos de cocaína, duas embarcações e três viaturas.

Fonte policial disse à Lusa que os detidos são de nacionalidade dinamarquesa.

Paralelamente, e no âmbito desta investigação, foi ainda detida uma mulher, em Copenhaga, tendo, também, sido realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês, refere a Judiciária em Comunicado, acrescentando que sexta-feira será realizada em Lisboa uma conferência de imprensa para explicar pormenores desta operação de combate ao tráfico por via marítima.

Os 10 detidos serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.