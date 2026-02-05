Operação Valhalla: PJ apanha 10 suspeitos com 1.300 quilos de cocaína no Algarve

Agência Lusa
Há 1h e 11min
Polícia Judiciária

Foi também detida uma mulher em Copenhaga no âmbito da mesma investigação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Portimão, 10 suspeitos de tráfico internacional de droga e apreendeu 1.300 quilos de cocaína, numa operação em colaboração com a Polícia Marítima e as autoridades de Espanha e da Dinamarca.

Na operação “Valhalla”, a cargo da Unidade Central de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e que contou ainda com a colaboração do MAOC (N) - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) foram apreendidos em território nacional, com o apoio da Diretoria de Faro e do Departamento de Investigação Criminal, da PJ, 1.300 quilos de cocaína, duas embarcações e três viaturas.

Fonte policial disse à Lusa que os detidos são de nacionalidade dinamarquesa.

Paralelamente, e no âmbito desta investigação, foi ainda detida uma mulher, em Copenhaga, tendo, também, sido realizadas 21 buscas domiciliárias em território dinamarquês, refere a Judiciária em Comunicado, acrescentando que sexta-feira será realizada em Lisboa uma conferência de imprensa para explicar pormenores desta operação de combate ao tráfico por via marítima.

Os 10 detidos serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.

Temas: Portimão Tráfico de droga Algarve Cocaína

Crime e Justiça

Operação Valhalla: PJ apanha 10 suspeitos com 1.300 quilos de cocaína no Algarve

Há 1h e 11min

Antigo juiz do Tribunal de Contas condenado a cinco anos de prisão por prostituição de menores. Pena é suspensa

Há 3h e 1min

PSP interceta três homens em Leiria por venderem réplica de gerador "incapaz de produzir energia" por 800 euros

Hoje às 12:35

PJ detém suspeito de tentar matar a mulher por atropelamento em Vimioso

Hoje às 11:33
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Marcelo diz que as telecomunicações "portaram-se mal". NOS e Meo não gostaram e já reagiram

Ontem às 19:50