Homem detido por apertar o pescoço e agredir à mãe em Ponte de Sor

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Factos “remontam ao último ano”

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR por suspeita de violência doméstica contra a mãe de 62 anos, à qual chegou a apertar o pescoço, em Ponte de Sor, distrito Portalegre.

Em comunicado publicado no site Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, consultado pela agência Lusa, o Ministério Público (MP) revelou que o homem foi detido na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, na quarta-feira.

Os factos “remontam ao último ano”, período durante o qual o arguido “protagonizou diversos episódios de agressividade no interior da residência”, disse o MP, exemplificando que o homem dirigiu insultos frequentes à vítima, partiu objetos e, “em pelo menos uma ocasião, terá apertado o pescoço da mãe”.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que o homem foi detido na quarta-feira, e que a vítima, a sua mãe, tem 62 anos.

Para o MP, a investigação permitiu constatar que os comportamentos do arguido, que tem uma doença mental, se “agravaram nos primeiros meses de 2026”, com “ameaças de morte” dirigidas à vítima.

O arguido “não cumpria, alegadamente, a medicação prescrita, consumindo ainda substâncias psicoativas com regularidade”, lê-se no comunicado.

De acordo com o MP, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e saiu em liberdade, mas com diversas medidas de coação aplicadas, como a obrigação de apresentações periódicas bissemanais no posto territorial da GNR de Ponte de Sor.

Além disso, está obrigado a manter o tratamento médico prescrito pelo Serviço Local de Saúde Mental de Portalegre e a abster-se de consumir drogas.

O juiz determinou ainda a proibição de maltratar física, psicológica ou verbalmente a progenitora.

A investigação prossegue a cargo do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) da GNR de Portalegre.