Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem detido por apertar o pescoço e agredir à mãe em Ponte de Sor

Agência Lusa , AM
Há 49 min
Crime

Factos “remontam ao último ano”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR por suspeita de violência doméstica contra a mãe de 62 anos, à qual chegou a apertar o pescoço, em Ponte de Sor, distrito Portalegre.

Em comunicado publicado no site Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, consultado pela agência Lusa, o Ministério Público (MP) revelou que o homem foi detido na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, na quarta-feira.

Os factos “remontam ao último ano”, período durante o qual o arguido “protagonizou diversos episódios de agressividade no interior da residência”, disse o MP, exemplificando que o homem dirigiu insultos frequentes à vítima, partiu objetos e, “em pelo menos uma ocasião, terá apertado o pescoço da mãe”.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que o homem foi detido na quarta-feira, e que a vítima, a sua mãe, tem 62 anos.

Para o MP, a investigação permitiu constatar que os comportamentos do arguido, que tem uma doença mental, se “agravaram nos primeiros meses de 2026”, com “ameaças de morte” dirigidas à vítima.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O arguido “não cumpria, alegadamente, a medicação prescrita, consumindo ainda substâncias psicoativas com regularidade”, lê-se no comunicado.

De acordo com o MP, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e saiu em liberdade, mas com diversas medidas de coação aplicadas, como a obrigação de apresentações periódicas bissemanais no posto territorial da GNR de Ponte de Sor.

Além disso, está obrigado a manter o tratamento médico prescrito pelo Serviço Local de Saúde Mental de Portalegre e a abster-se de consumir drogas.

O juiz determinou ainda a proibição de maltratar física, psicológica ou verbalmente a progenitora.

A investigação prossegue a cargo do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) da GNR de Portalegre.

Temas: Portalegre Violência Doméstica GNR Ponte de Sor Detido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Oito detidos e 12.350 doses de droga apreendidas em Évora

Há 29 min

Homem detido por apertar o pescoço e agredir à mãe em Ponte de Sor

Há 49 min

Distribuía e vendia drogas no Telegram na Estónia e foi detido em Lisboa

Há 3h e 44min

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

"O verão vai ser terrível": ministro da Administração Interna faz apelo "muito sério" e "em nome de todos"

Ontem às 14:06

Porque Trump prolongou o cessar-fogo com o Irão

Ontem às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10