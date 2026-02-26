Portalegre: dois carros atingidos a tiro durante a madrugada. PJ investiga

Daniela Rodrigues
Há 1h e 22min
Polícia Judiciária

Os proprietários dos veículos foram identificados

Dois veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, em Portalegre. As ocorrências foram registadas em diferentes ruas da cidade e não provocaram feridos.

A TVI e CNN Portugal sabem que o primeiro alerta foi dado às 2:50 para a Rua Dr. Ernesto Subtil, onde terão sido efetuados disparos na direção de uma viatura estacionada na via pública. À chegada ao local, os agentes confirmaram danos no automóvel.

Cerca de uma hora depois, às 03:50, foi registada uma segunda ocorrência na Rua Dr. Galiano Tavares. Também foram efetuados disparos contra uma viatura estacionada, resultando apenas em prejuízos materiais.

Os proprietários dos veículos foram identificados. De acordo com os relatos recolhidos pelas autoridades, os disparos estarão relacionados com desavenças entre famílias.

A investigação está em curso para apurar as circunstâncias dos incidentes e identificar os responsáveis.

Temas: Portalegre Ocorrências Veículos Tiros

Crime e Justiça

Idoso sobe ao telhado e tenta matar vizinho a tiro. Aconteceu em Barcelos e suspeito foi detido

Há 43 min

Portalegre: dois carros atingidos a tiro durante a madrugada. PJ investiga

Há 1h e 22min
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Há 1h e 25min

Condenado por homicídio no Brasil é detido em Portugal

Há 1h e 45min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Ontem às 12:12

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Há 3h e 45min

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

24 fev, 16:13

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

24 fev, 21:00