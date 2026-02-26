Portalegre: dois carros atingidos a tiro durante a madrugada. PJ investiga

Há 1h e 22min

Dois veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, em Portalegre. As ocorrências foram registadas em diferentes ruas da cidade e não provocaram feridos.

A TVI e CNN Portugal sabem que o primeiro alerta foi dado às 2:50 para a Rua Dr. Ernesto Subtil, onde terão sido efetuados disparos na direção de uma viatura estacionada na via pública. À chegada ao local, os agentes confirmaram danos no automóvel.

Cerca de uma hora depois, às 03:50, foi registada uma segunda ocorrência na Rua Dr. Galiano Tavares. Também foram efetuados disparos contra uma viatura estacionada, resultando apenas em prejuízos materiais.

Os proprietários dos veículos foram identificados. De acordo com os relatos recolhidos pelas autoridades, os disparos estarão relacionados com desavenças entre famílias.

A investigação está em curso para apurar as circunstâncias dos incidentes e identificar os responsáveis.