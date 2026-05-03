Homem esfaqueado pela mulher em Portalegre. Suspeita detida

Há 1h e 8min

O homem foi transportado ao hospital dada a gravidade dos ferimentos

Uma mulher de 48 anos foi detida na madrugada deste domingo, em Portalegre, após agredir o companheiro com uma arma branca, provocando-lhe vários ferimentos.

A agressão aconteceu pelas 23:00 quando a suspeita terá atacado a vítima no contexto de um episódio de violência doméstica.

O homem foi transportado ao hospital dada a gravidade dos ferimentos.

A mulher está detida num posto da GNR ficando à ordem das autoridades judiciais até ser presente a tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que irá prosseguir com a investigação do caso.