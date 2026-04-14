Cinco feridos em despiste de carro perto de Monforte

Agência Lusa , AM
Há 36 min
Acidente

Alerta para o acidente foi dado às 07:00

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Cinco pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 243, entre Monforte e Fronteira, no distrito de Portalegre, estando às 07:50 a estrada cortada nos dois sentidos, segundo a proteção civil.

“Há registo de um ferido ligeiro, estando os outros quatro feridos a ser assistidos no local, desconhecendo-se ainda o seu estado”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.

O alerta para o acidente foi dado às 07:00.

ÀS 08:00, estavam no local 24 operacionais (Bombeiros de Monforte, Portalegre, Arronches e Sousel, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Portalegre), com o apoio de 11 veículos.

Temas: Portalegre Acidente Feridos Monforte

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