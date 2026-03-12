Portugal deixa de aceitar pedidos de visto por correio para brasileiros

Pedidos terão de ser feitos presencialmente em centros da VFS Global ou representações diplomáticas, mediante agendamento

Os pedidos de vistos enviados por correio depois da próxima terça-feira por brasileiros que pretendam entrar em Portugal serão devolvidos, porque o pedido terá de ser feito presencialmente num centro de vistos ou representações diplomáticas, segundo o Portal Diplomático.

O objetivo da medida é “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes” e, no âmbito da reforma da operação de vistos no Brasil, a partir de terça-feira os pedidos de visto para Portugal serão apresentados de forma exclusivamente presencial pelos requerentes junto dos Centros de Pedidos de Visto da VFS Global no Brasil, mediante agendamento prévio, disponível no respetivo site.

Com esta medida, termina a possibilidade dos pedidos de visto serem enviados por correio.

Na terça-feira, serão abertas as vagas para atendimento presencial, que terão uma periodicidade semanal, podendo o utente escolher a data e o horário mais convenientes para se apresentar num dos Centros de Pedidos de Visto da VFS Global nas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre.

De acordo com o Portal Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, este novo sistema de agendamento reforça “as garantias de segurança e de obtenção de vagas, por via de um inovador mecanismo de reconhecimento facial”.

“O utente usufruirá de um atendimento personalizado, com verificação imediata da conformidade dos seus documentos. Este novo modelo de receção de pedidos de visto para Portugal permite garantir um processamento mais seguro, oferecendo meios digitais de acompanhamento ao requerente e transparência na evolução de cada pedido”, prossegue a informação.

O Relatório de Migração e Asilo 2024, elaborado pela AIMA, indicava que, em 2024, a nacionalidade brasileira era a principal comunidade estrangeira residente, com 484.596 cidadãos, 31,4% do total de estrangeiros em Portugal.

Nesse ano, foram concedidos 38.713 títulos de residência.

