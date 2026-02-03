Governo anuncia isenção de portagens, durante uma semana, nas zonas afetadas pela depressão Kristin

Há 2h e 23min

"A isenção terá início hoje às 18 horas e durará até dois dias após a conclusão da declaração do estado de calamidade, ou seja, terminará na Terça, dia 10 de fevereiro, às 18 horas", adianta a nota.

Anúncio feito por Luís Montenegro

O Governo anunciou isenção de portagens, durante uma semana, nas zonas afetadas pela depressão Kristin, a partir da meia-noite, anunciou o primeiro-ministro durante a visita às áreas afetadas em Leiria.

“Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje um período de isenção de portagens até à meia-noite de hoje a oito dias. Precisamente para ajudar a todas as movimentações mais urgentes e emergentes num perímetro, que será público, mas que envolverá a A8, a A17, a A14 e a A19 e que visará naturalmente os percursos dentro da área afetada”, explicou Luís Montenegro.

"Em concreto, o Governo, em articulação com as concessionárias e sub-concessionárias, decidiu isentar todo tráfego que tenha origem ou destino nos seguintes nós das auto-estradas:

- Na A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente(COL);

- Na A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira;

- Na A14 entre Sta. Eulália e o Nó de Ança;

- Na A19 entre o Nó de Azoia e o Nó de S. Jorge;"

Em comunicado, o "Governo saúda a disponibilidade das concessionárias, subconcessionárias, Infraestruturas de Portugal – IP, SA e operadoras de portagens na rápida operacionalização da medida. O Executivo destaca também a atitude solidária das concessionárias Brisa, Autoestradas do

Atlântico e Brisa para acomodar parte dos custos desta isenção".

Na segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Vicente, reivindicou a isenção imediata do pagamento de portagens no troço da autoestrada 8 (A8) que serve o concelho, entre a Marinha Grande e Leiria.

No mesmo sentido, a Câmara de Montemor-o-Velho pediu a suspensão temporária do pagamento de portagens na Autoestrada 14 (A14), enquanto se mantiverem os condicionamentos em várias estradas do concelho, na sequência da depressão Kristin.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.