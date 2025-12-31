Portagens sobem 45 cêntimos entre Lisboa e Porto e 50 cêntimos entre Lisboa e Algarve

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 08:57
Portagens

Segundo a Brisa, 40 das 93 taxas de portagem aplicadas a veículos de Classe 1 são atualizadas em 2026, sendo que, do total de portagens aplicáveis na rede BCR, 57% mantém-se sem alterações de valor face a 2025

As portagens na A1 entre Lisboa e o Porto irão aumentar 45 cêntimos, para 25,05 euros, subindo ainda 50 cêntimos na A2 entre Lisboa e Algarve, para 23,80 euros, a partir de 01 de janeiro, segundo comunicado da Brisa.

Também o trajeto A2/A6 - Percurso Marateca / Caia, para veículos de Classe 1, terá um aumento de 35 cêntimos, para 15,40 euros.

A concessionária indicou que as tarifas de portagens vão registar em 2026 uma atualização de 2,29%, que "tem como referência, conforme estipulado no contrato de concessão, a taxa de inflação homóloga - Continente sem habitação - de outubro e o adicional de 0,1%, previsto no Decreto-Lei n.º 87-A/2022".

A Brisa sublinhou que, tal como nos últimos anos, em 2026 existem "casos de taxas de portagem que apresentam uma variação inferior à média ou mesmo nula".

"Noutros casos, as taxas de portagem apresentam uma variação superior à média, por não terem sido objeto de atualização em anos anteriores", pode ler-se.

Segundo a Brisa, 40 das 93 taxas de portagem aplicadas a veículos de Classe 1 são atualizadas em 2026, sendo que, do total de portagens aplicáveis na rede BCR, 57% mantém-se sem alterações de valor face a 2025.

Entre os percursos cujo preço fica inalterado está uma viagem Lisboa-Oeiras ou Ermesinde-Valongo.

Em 12 de novembro, tinha sido noticiado que as portagens das autoestradas deveriam aumentar 2,29% em 2026, tendo por base o valor da inflação homóloga sem habitação no continente de outubro divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), acrescido dos 0,1% de compensação às concessionárias.

A Brisa divulgou ainda que prevê investir 64 milhões de euros na sua rede em 2026, com as principais obras de manutenção a abranger autoestradas em todo o país, com "obras de beneficiação em pavimentos e reabilitação de viadutos e taludes, entre outros trabalhos".

"Algumas das áreas de serviço da A2 verão ampliada a capacidade de parqueamento de viaturas ligeiras e será reforçada a oferta de postos de carregamento de veículos elétricos onde se tem vindo a verificar mais procura", referiu também.

O Grupo Brisa e a Via Verde divulgaram recentemente que a Área de Serviço de Oeiras, na A5, já tem disponível um novo 'hub' de supercarregadores para veículos elétricos.

A Brisa destacou também na nota de imprensa que, para a primeira metade de 2026, a Via Verde tem previsto instalar outro novo 'hub' de supercarregadores na área de serviço da A3, na Trofa, na Área Metropolitana do Porto.

