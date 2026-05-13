Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Jovem de 22 anos detido em Cantanhede por suspeita de pornografia de menores

Agência Lusa , MSM
Há 56 min
Polícia Judiciária

Suspeito é também investigado por alegados abusos sexuais sobre uma criança de 11 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um jovem de 22 anos, residente na vila da Tocha, concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra, por suspeita da prática de vários crimes de pornografia de menores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que o homem foi detido na terça-feira, em flagrante delito, tendo sido encontrado na sua posse “material de natureza pedo-pornográfica”.

Na origem da investigação da Diretoria do Centro da PJ estão “suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças, praticados sobre uma criança, com 11 anos, residente na mesma localidade, tendo sido também recolhidos importantes indícios probatórios relativamente a estes factos”.

Segundo a nota da PJ, o detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial em tribunal para determinação de eventuais medidas de coação.

Temas: Pornografia Infantil Abuso sexual de menores Cantanhede Flagrante Detenção

Relacionados

Três estrangeiros criaram empresa em Portugal com "o único propósito" de branquear dinheiro de tráfico de droga

Integrava uma organização criminosa que se dedicava a fraudes e extorsões na Argentiva. Foi apanhado na Madeira
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Jovem de 22 anos detido em Cantanhede por suspeita de pornografia de menores

Há 56 min

Três estrangeiros criaram empresa em Portugal com "o único propósito" de branquear dinheiro de tráfico de droga

Há 2h e 5min

Integrava uma organização criminosa que se dedicava a fraudes e extorsões na Argentiva. Foi apanhado na Madeira

Há 2h e 14min

Fazia-se passar por intermediária na venda de carros online e burlava compradores. Acabou detida pela GNR

Hoje às 10:22
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Ontem às 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Ontem às 19:08

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Ontem às 11:14

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

Ontem às 14:18

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Ontem às 18:13

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

11 mai, 21:07

Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois

Ontem às 21:10

Italiano hospitalizado com sintomas de hantavírus. Viajou na KLM juntamente com a mulher que viria a morrer na sequência do surto

Ontem às 14:22

"Há neste momento, pelo menos, 20 outras ameaças bem maiores do que o Hantavírus". Entre elas estão o sarampo, três estirpes da gripe e milhões de agentes ainda congelados

Ontem às 12:00