Jovem de 22 anos detido em Cantanhede por suspeita de pornografia de menores

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Suspeito é também investigado por alegados abusos sexuais sobre uma criança de 11 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um jovem de 22 anos, residente na vila da Tocha, concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra, por suspeita da prática de vários crimes de pornografia de menores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que o homem foi detido na terça-feira, em flagrante delito, tendo sido encontrado na sua posse “material de natureza pedo-pornográfica”.

Na origem da investigação da Diretoria do Centro da PJ estão “suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças, praticados sobre uma criança, com 11 anos, residente na mesma localidade, tendo sido também recolhidos importantes indícios probatórios relativamente a estes factos”.

Segundo a nota da PJ, o detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial em tribunal para determinação de eventuais medidas de coação.