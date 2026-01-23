Detido em flagrante delito por crimes de pornografia de menores em Sintra

Há 37 min

Suspeito será presente a tribunal no sábado

Um homem de 38 anos foi detido em flagrante delito por suspeita da prática do crime de pornografia de menores, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta ter efetuado uma busca domiciliária na qual foram apreendidos equipamentos tecnológicos utilizados pelo suspeito, centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

"No decorrer das diligências de investigação levadas a cabo por esta Polícia, designadamente a realização de busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos tecnológicos utilizados pelo suspeito, centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito", lê-se na nota.

O detido, cidadão estrangeiro, será presente no sábado a tribunal para conhecer as medidas de coação.