MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026
opinião
Paula Retroz
Médica Especialista em Ginecologia e Obstetrícia da Ferticentro

O acesso à fertilidade como solução para travar o inverno demográfico

Há 1h e 23min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O Dia Mundial da População costuma ter como foco números: gráficos de crescimento populacional, mapas de envelhecimento, projeções sobre taxas de substituição. Dados importantes, mas que raramente contam a história mais humana e mais urgente que se esconde por detrás deles: a distância cada vez maior entre o número de filhos que os jovens desejam ter e o número que conseguem de facto ter. Uma distância que tem uma dimensão global e que tem também causas concretas identificadas e soluções que podem fazer a diferença.

Não há dúvidas: estamos a braços com uma verdadeira crise de natalidade. A taxa média de fertilidade na Europa situa-se atualmente nos 1,38 filhos por mulher, um valor bem abaixo do nível de substituição geracional, fixado nos 2,1. Portugal não foge à regra. Por cá, vivemos o chamado "inverno demográfico", consequência direta da queda da taxa de fecundidade, que em 2024 se fixou nos 1,4 filhos por mulher.

À primeira vista, poderíamos pensar que se trata simplesmente de uma escolha geracional: os jovens de hoje querem menos filhos. Mas o mais recente relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) sobre o Estado da População Mundial vem desmontar essa ideia. De acordo com o documento, esta quebra deve-se muito menos ao desejo ou à vontade das pessoas e muito mais às pressões sociais e económicas que, na prática, impedem os jovens de terem os filhos que gostariam de ter. Ou seja: não é que já não se queiram filhos; é que, cada vez mais, não se conseguem ter.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O dinheiro, ou melhor, a falta dele, continua a ser o principal travão aos planos de maternidade e paternidade. O aumento do custo de vida, a persistente desigualdade de género e a incerteza crescente em relação ao futuro juntam-se numa equação difícil de resolver para milhões de casais em todo o mundo.

Os números não deixam margem para dúvidas. Um inquérito conduzido pela UNFPA em parceria com a YouGov, que abrangeu 14 países representando, no seu conjunto, 37% da população mundial, revela que as barreiras económicas são, de longe, o fator mais determinante: 39% dos inquiridos apontam as limitações financeiras como a principal razão para terem menos filhos do que desejariam.

Mas há mais motivos, como o medo do futuro, alimentado pela escalada das alterações climáticas, pelos conflitos bélicos que se multiplicam um pouco por todo o mundo e pela crescente insegurança no emprego. A isto soma-se ainda um problema estrutural que teima em não se resolver: a divisão desigual do trabalho doméstico e dos cuidados, que continua a recair de forma desproporcional sobre as mulheres, tornando a maternidade uma meta difícil de alcançar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É neste contexto que ganham protagonismo os tratamentos de fertilidade, a preservação da fertilidade e o acesso equitativo à saúde reprodutiva, instrumentos que a UNFPA considera essenciais para enfrentar este problema global.

A organização vai, aliás, mais longe na sua defesa: sustenta que o acesso equitativo a tratamentos como a fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática de espermatozoides, o recurso a gâmetas de doadores e a preservação da fertilidade não deve ser encarado como um luxo ou um privilégio de poucos, mas sim como uma resposta alinhada com os direitos humanos.

Porquê? Porque apoiam três direitos humanos fundamentais. Primeiro, o direito de decidir se e quando se tem filhos: as técnicas de reprodução medicamente assistidas permitem que as pessoas que enfrentam barreiras médicas, sejam associadas à idade ou estruturais, possam concretizar o desejo de parentalidade. Segundo, o direito à autonomia corporal e à autodeterminação reprodutiva: a preservação da fertilidade (congelação de óvulos/espermatozoides) dá aos indivíduos o controlo sobre o momento da reprodução em contextos de instabilidade económica, início tardio de relacionamentos ou tratamento oncológico. E, finalmente, o direito à constituição de uma família independentemente do género, orientação sexual ou estado civil.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Porque se o objetivo é reduzir o fosso entre o número de filhos que as pessoas desejam ter e o número de filhos que efetivamente conseguem ter, garantir o acesso à saúde reprodutiva, independentemente do rendimento, da localização geográfica ou da idade, é um passo incontornável.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: População Fertilidade Maternidade Saúde Filhos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Paula Retroz

O acesso à fertilidade como solução para travar o inverno demográfico

Há 1h e 23min
opinião
Vítor Hugo Silva

Made in EU: privacidade para exportação, vigilância para consumo interno

Ontem às 21:35
opinião
Afonso Azevedo Neves

Comunicar o perigo que ainda não chegou 

Ontem às 18:59
opinião
Luís M. Figueiredo Rodrigues

A liberdade como tarefa comum

Ontem às 15:46
Mais Colunistas

Mais Lidas

"Tive de abandonar o comboio porque não aguentava": passageiros da CP denunciam falta de condições durante a vaga de calor

Ontem às 07:00

Avião da Ryanair aterra de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora da janela

Ontem às 12:08

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

Ontem às 19:55

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04

Ponte Vasco de Gama reaberta após acidente com várias viaturas. Seis feridos foram para o hospital

Ontem às 17:47

Gasolina sobe, gasóleo sobe (e muito): o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:48

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

8 jul, 10:54

Três encapuzados armados assaltam loja de centro comercial em Leiria, roubam milhares de euros e fogem após acidente

Ontem às 19:35

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Polícia Municipal apreende outdoor do Chega e instaura contraordenação ao partido após abertura de buracos no passeio

Ontem às 14:38

Assim não vale, França. Ninguém disse que dava para jogar o Mundial com super-heróis

9 jul, 23:00

Idosa de 70 anos detida por incêndio que colocou em perigo várias habitações. Já tinha sido detida pelo mesmo crime

Ontem às 12:27