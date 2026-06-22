Portugal tem 11,4 milhões de habitantes. INE revê número após contabilizar 1,6 milhões de estrangeiros

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Em 2024, em vez dos 1,6 milhões de estrangeiros residentes, o INE havia contabilizado apenas 177.557 pessoas

O Instituto Nacional de Estatística atualizou o número de residentes em Portugal para 11.424.031 pessoas, graças à contabilização de 1.597.539 pessoas estrangeiras.

De acordo com as estimativas de população residente de 2025, apresentadas hoje e que incluem revisões dos números referentes ao período entre 2021 e 2024, a 31 de dezembro de 2025, a população em Portugal tem 11.424.031 pessoas, mais do que os valores apresentados no ano passado, referente a 2024 (10.749.635), que também foram atualizados para 11.387.222.

Em 2024, em vez dos 1,6 milhões de estrangeiros residentes, o INE havia contabilizado apenas 177.557 pessoas.

Segundo a nota hoje divulgado pelo INE, a população residente em Portugal em 2025 “foi estimada em 11.424.031 pessoas, o que corresponde a um aumento de 36.809 pessoas relativamente a 2024 (0,32%)”.

De acordo com o INE, os dados anteriormente divulgados foram atualizados, concluindo que, “entre 2021 e 2025, a população residente aumentou 824.914 pessoas, destacando-se os anos de 2022, 2023 e 2024, nos quais se verificaram fluxos migratórios excecionalmente elevados, traduzindo-se em acréscimos populacionais”, respetivamente, de 330 mil, 275 mil e 183 mil pessoas.

Por outro lado, “o envelhecimento demográfico em Portugal continuou a acentuar-se, ainda que atenuado pelo reforço relativo da população em idade ativa” e em 2025, o índice de envelhecimento atingiu o valor de quase o dobro de idosos do que jovens “19 idosos por cada 10 jovens”, quando em 2021 os valores eram de 18 por 10.

Já a idade mediana da população residente em Portugal passou para 45,8 anos, quando em 2021, data dos últimos censos, era de 46,1, indicando ligeiro rejuvenescimento.

“A população residente de nacionalidade estrangeira, em 31 de dezembro de 2025, foi estimada em 1.597.539 pessoas, representando 14,0% do total da população residente” e desde 2021, “mais do que duplicaram, correspondendo a um aumento de 849 384 pessoas (mais 6,9 pontos percentuais)”, refere ainda o INE.

Os últimos dados da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), em outubro do ano passado, indicavam que, no final de dezembro de 2024 estavam registados 1.543.697 cidadãos estrangeiros a residir em território nacional, abaixo de estimativas feitas em abril.