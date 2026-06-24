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Quase dois terços da população açoriana com excesso de peso ou obesidade

Agência Lusa , MCC
Há 52 min
Balança (simarik/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource)
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De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde, cerca de 53.800 pessoas adultas encontram-se em situação de obesidade (26,6%) e 75.100 são consideradas como pré-obesas (37,1%)

Cerca de 128.900 pessoas apresentam excesso de peso ou obesidade nos Açores, o que representa quase dois terços da população açoriana com 18 ou mais anos de idade (63,7%), revelou esta quarta-feira o Serviço Regional de Estatística (SREA).

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde (INS), realizado no quarto trimestre de 2025 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e divulgado pelo SREA, cerca de 128.900 residentes açorianos com 18 ou mais anos de idade apresentaram excesso de peso ou obesidade (segundo o índice de massa corporal), enquanto 70.700 registaram um peso “considerado normal” (34,9%).

“Na Região Autónoma dos Açores, em 2025, quase dois terços da população residente com 18 e mais anos tinha excesso de peso ou obesidade”, indica o SREA.

No arquipélago açoriano cerca de 53.800 pessoas adultas encontram-se em situação de obesidade (26,6%) e 75.100 são consideradas como pré-obesas (37,1%).

Em relação ao consumo de tabaco, os dados indicam que existem perto de 40.900 fumadores na região (19,5%), sendo de 38.100 fumam diariamente (18,1%).

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“Em 2025, 165,4 milhares de residentes açorianos (78,7%) com 15 ou mais anos não eram fumadores — 120,7 mil pessoas nunca tinham fumado (57,4%) e 44,7 mil eram ex-fumadores (21,3%)”, detalha o SREA.

Nos 12 meses anteriores à entrevista do inquérito, perto de 132,1 mil residentes açorianos com 15 anos ou mais (62,8%) admitiu consumir bebidas alcoólicas.

Daquele número, 21.900 pessoas revelaram consumir álcool diariamente (10,4%) e 34.100 (16,2%) indicou consumir ocasionalmente, enquanto 54.800 pessoas responderam nunca ter consumido bebidas alcoólicas (26%).

O inquérito revelou, também, que 121.300 pessoas residentes na região com 15 ou mais anos (57,7%) considera a sua saúde oral como muito boa ou boa e que as dores lombares são a doença crónica mais indicada pela população residente nas ilhas açorianas.

“As dores lombares constituíam, em 2025, a doença crónica mais referida pela população açoriana com 15 ou mais anos (73,4 mil pessoas, 34,9%), sendo também elevadas as proporções de pessoas que referiram ter hipertensão arterial (59,2 mil pessoas, 28,2%), colesterol elevado (56,7 mil pessoas, 27,0%), dores cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço (49,2 mil pessoas, 23,4%)”, revela o SREA.

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A nível nacional, cerca de 1,5 milhões de residentes em Portugal consumiam álcool e 1,3 milhões fumavam diariamente em 2025, segundo o INE, que identifica os homens e as pessoas dos 45 aos 54 anos como os grupos com consumos mais elevados.

O Inquérito Nacional de Saúde 2025, divulgado esta quarta-feira, revela que perto de 6,9 milhões de pessoas com 15 ou mais anos (68,9%) indicaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista.

Os dados precisam que 1,5 milhões bebiam diariamente (15,3%), enquanto 4 milhões consumiam bebidas alcoólicas regularmente e 1,3 milhões apenas de forma ocasional.

As maiores proporções de fumadores e de fumadores diários encontram-se nos grupos etários dos 25 aos 64 anos, principalmente no grupo dos 45 aos 54 anos (20,5% de fumadores e 18,7% de fumadores diários).

O Alentejo, Algarve e os Açores são as regiões com as proporções mais elevadas de fumadores (17,8%, 20,6% e 19,5%, respetivamente), e simultaneamente de fumadores diários (16,4%, 18,2% e 18,1%).

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O valor mais elevado de consumidores diários de legumes e saladas foi observado na região Centro e o mais baixo nos Açores.

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