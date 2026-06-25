Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

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Esta gruta só pode ser acedida pelo mar e era lá que se preparava uma grande operação para este verão

Mergulhadores da polícia descobriram mais de meio milhão de euros em haxixe escondido numa gruta na pitoresca ilha italiana de Ponza.

As autoridades da ilha - um destino de férias popular entre os ricos e famosos - disseram ter apreendido 330 blocos da droga, com 40 quilos no total, na gruta, que só pode ser acedida por mar.

A polícia de Ponza, cidade conhecida pelos seus espetaculares penhascos, informou esta quarta-feira a CNN de que estava a monitorizar a entrada da gruta na zona de Chiaia di Luna. Acredita-se que as drogas, cujo valor de mercado está estimado em mais de meio milhão de euros, seriam destinadas à época turística de verão, que começa este fim de semana com um feriado prolongado.

Um vídeo divulgado pelas autoridades mostrou que os mergulhadores da polícia precisaram de usar um barco para aceder à pequena gruta.

A polícia recuperou 40 quilos de haxixe escondidos na gruta da ilha (Guardia di Finanza)

A 4.ª Unidade Naval de Operações Navais de Gaeta trabalhou em conjunto com a esquadra de Ponza da autoridade fiscal, que informou em comunicado esta terça-feira que a apreensão foi realizada por mergulhadores que acederam à gruta através de um túnel.

“A investigação, conduzida através de serviços de informação, vigilância territorial e monitorização de movimentos suspeitos, levou à identificação de uma quantidade significativa de estupefacientes destinados a abastecer o mercado ilícito durante a época de verão”, afirmaram.

“Esta é uma conquista significativa que demonstra o profissionalismo e a formação do pessoal empregado, capaz de operar em ambientes particularmente complexos e de difícil acesso.”

Acredita-se que as drogas tenham sido trazidas de bote de Anzio, no continente, segundo a polícia.

O presidente da Câmara de Ponza, Francesco Ambrosino, declarou à imprensa local que as autoridades estão a acompanhar de perto o tráfico de droga na ilha, que tem apenas oito quilómetros quadrados.

“A época acaba de começar. Esperamos a chegada de 15 mil pessoas para o próximo fim de semana de São Pedro e São Paulo: a ilha tem três mil residentes”, disse ao jornal La Repubblica.

“É evidente que, com estes números, o tráfico de droga pode ser um problema, mas as apreensões demonstram que as autoridades estão a prestar muita atenção. Isto é reconfortante”.

Ambrosino afirmou que a presença policial limitada na ilha a torna atrativa para quem procura festas. Ponza tem apenas cinco polícias, e estão quase sempre ocupados a controlar o trânsito dos passageiros que desembarcam dos ferries, explicou.

Ponza - a maior ilha do arquipélago Pontino, situado entre Roma e Nápoles - é há muito um local popular entre as celebridades, incluindo o falecido estilista Giorgio Armani, Beyoncé e Naomi Campbell.

Habitada desde o período Neolítico, a ilha serviu também de local de exílio. O ditador fascista italiano Benito Mussolini foi ali preso em julho de 1943, depois de ter sido deposto e detido. Permaneceu na ilha apenas 10 dias no total - foi transferido várias vezes durante a prisão numa tentativa de escapar às forças alemãs que procuravam reinstaurá-lo no poder.