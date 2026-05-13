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"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Agência Lusa , MJC - noticia atualizada às 18:48
Há 1h e 27min
Justiça

Incidente ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial

A GNR está a desenvolver “várias diligências” para capturar o arguido de 37 anos que fugiu hoje do Tribunal de Ponte de Sor, distirito de Portalegre, onde se encontrava para ser interrogado, disse fonte daquela força de segurança.

De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, aos jornalistas, o incidente de segurança no Tribunal de Ponte de Sor ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.

A mesma fonte relatou que foram efetuados “vários disparos” no interior e nas imediações do edifício, tendo os militares da GNR presentes no tribunal iniciado a perseguição ao suspeito, um arguido que se encontrava detido.

O tribunal foi encerrado por razões de segurança.

Nos últimos meses, foram registados “vários episódios de distúrbios e agressões” associados à presença de “grupos rivais” em tribunais da comarca, situações que “chegaram a exigir intervenção policial”, acrescentou.

"Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial”, adiantou.

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De acordo com o juiz, a Comarca de Portalegre tinha reportado em abril “preocupações relacionadas com as condições de segurança” em tribunais sem vigilância permanente.

 “Os factos hoje ocorridos reforçam a necessidade de assegurar condições de segurança adequadas nos tribunais, garantindo a proteção de todos os profissionais e cidadãos que utilizam os edifícios judiciais”, alertou. 

Temas: Ponte de Sor Tribunal Fuga
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