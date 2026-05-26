Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entrega-se no mesmo local duas semanas depois

Agência Lusa , MFP
Há 25 min
Justiça
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Arguido entregou-se entre as 14:30 e as 15:00 desta tarde, sem incidentes

O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, no passado dia 13, onde se encontrava para ser interrogado, entregou-se esta terça-feira naquele juízo, indicou fonte da GNR à agência Lusa.

O homem, de 37 anos, deu entrada no Tribunal de Ponte de Sor “entre as 14:30 e as 15:00”, revelou a fonte da Guarda, acrescentando que não houve registo de incidentes.

O homem fugiu daquele tribunal no dia 13 deste mês e, de acordo com informações divulgadas, nesse dia, pelo juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, o incidente de segurança aconteceu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.

O magistrado relatou que foram efetuados “vários disparos” no interior e nas imediações do tribunal, tendo os militares da GNR presentes no edifício perseguido o arguido em fuga.

Segundo o juiz presidente da Comarca de Portalegre, nos últimos meses, foram registados “vários episódios de distúrbios e agressões” associados à presença de “grupos rivais” em tribunais da comarca, que “chegaram a exigir intervenção policial”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial”, relatou.

Francisco Galvão Correia disse que a Comarca de Portalegre já tinha reportado, em abril, “preocupações relacionadas com as condições de segurança” em tribunais sem vigilância permanente.

“Os factos ocorridos reforçam a necessidade de assegurar condições de segurança adequadas nos tribunais, garantindo a proteção de todos os profissionais e cidadãos que utilizam os edifícios judiciais”, acrescentou o juiz presidente.

Em perguntas entregues no parlamento e dirigidas à ministra da Justiça, Rita Júdice, deputados do PS e do Chega exigiram esclarecimentos do Governo sobre a fuga do Tribunal de Ponte de Sor por parte deste arguido que estava detido.

O Ministério da Justiça informou, no dia 14, que as necessidades de segurança do Tribunal de Ponte de Sor foram reavaliadas este ano e que decorrem procedimentos para reativação de celas no edifício.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“As necessidades de segurança do Tribunal de Ponte de Sor foram reavaliadas este ano, face ao crescimento [populacional] do município e ao consequente aumento de ocorrências nas instalações”, esclareceu o Ministério da Justiça, em comunicado enviado à Lusa.

Na mesma nota, o ministério referiu que, “em articulação com o Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, integrou o tribunal [de Ponte de Sor] no contrato nacional de vigilância e segurança humana dos tribunais”.

“Assim, desde março de 2026, o edifício passou a contar com segurança permanente no local”, disse, ressalvando que esta medida “não existia anteriormente”.

E, “com essa base assegurada”, a tutela revelou que estão agora a ser lançados “os procedimentos para instalação de um pórtico de segurança”, equipamento que, “por razões operacionais, só faz sentido onde existe vigilância humana permanente”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ponte de Sor Fuga Tribunal Arguido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

03:17

Estudante de Erasmus que desapareceu na Queima das Fitas foi encontrado aqui

Há 18 min

Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entrega-se no mesmo local duas semanas depois

Há 25 min

Mulheres detidas no aeroporto de Lisboa com cocaína para 231 mil doses. Uma deles fica em prisão preventiva

Há 34 min

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Há 1h e 9min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14

Avião que ia para Londres obrigado a aterrar em Roma por causa de uma power bank

Ontem às 16:36

Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Hoje às 10:15