Motociclista morre em colisão com camião em Ponte de Lima

Daniela Rodrigues
Há 1h e 57min
Acidente

Óbito foi declarado no local

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 201 (EN201), no concelho de Ponte de Lima.

O alerta foi dado pelas 07:45. Óbito foi declarado aquando a chegada dos meios de socorro. 

No local mantém-se os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a SIV de Ponte de Lima e a VMER de Viana do Castelo.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades. O trânsito está condicionado devido  às operações de socorro e limpeza da via.

Temas: Ponte de Lima Acidente Colisão Morto

