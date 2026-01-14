Motociclista morre em colisão com camião em Ponte de Lima

Óbito foi declarado no local
Um homem, com cerca de 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 201 (EN201), no concelho de Ponte de Lima.
O alerta foi dado pelas 07:45. Óbito foi declarado aquando a chegada dos meios de socorro.
No local mantém-se os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a SIV de Ponte de Lima e a VMER de Viana do Castelo.
As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades. O trânsito está condicionado devido às operações de socorro e limpeza da via.