Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

Agência Lusa , AM
Há 27 min
Ponte 25 de Abril (imagem Getty)

Circulação está condicionada

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na Ponte 25 de Abril, que às 08:30 esta condicionada no sentido Almada-Lisboa, segundo fonte da proteção civil.

“A vitima mortal é o condutor do motociclo”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu no inicio do tabuleiro na Ponte, no Pragal, foi dado às 07:42, encontrando-se no local 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.

A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08:30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.

Temas: Ponte 25 de Abril Acidente Morto

País

Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

Há 27 min

Lisboa cria zonas proibidas para TVDE e exige frota elétrica até 2030

Há 1h e 24min

Tempestade Kristin. Seguradoras só adiantaram indemnizações em 5% dos casos

Há 2h e 9min

Jovem de 15 anos baleado na Amadora. Suspeito, de 16 anos, entregou-se numa esquadra da PSP

Há 2h e 30min
Mais País

Mais Lidas

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Ontem às 08:32

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Ontem às 11:23

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Ontem às 08:00

Petróleo atinge o valor mais alto do dia - preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:00

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Há exigências e há cedências: o plano dos EUA para acabar com a guerra no Irão visto ao pormenor

Ontem às 11:26

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

Europa alertada para risco de escassez de combustível e energia já no próximo mês

Ontem às 16:45

Primeira-ministra da Dinamarca demite-se horas depois de vencer as eleições

Ontem às 11:32