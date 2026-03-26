Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

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Circulação está condicionada

Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na Ponte 25 de Abril, que às 08:30 esta condicionada no sentido Almada-Lisboa, segundo fonte da proteção civil.

“A vitima mortal é o condutor do motociclo”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu no inicio do tabuleiro na Ponte, no Pragal, foi dado às 07:42, encontrando-se no local 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.

A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08:30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.