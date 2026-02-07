Mau tempo: proibida circulação de motos e veículos com lonas na Ponte 25 de Abril

Há 1h e 16min

A circulação de motos e veículos com lonas está novamente proibida na Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à Margem Sul, devido às condições atmosféricas adversas, nomeadamente vento forte, informou a Lusoponte.

Em comunicado, a concessionária das duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo em Lisboa, sugere como alternativa a utilização da Ponte Vasco da Gama.

“Esta medida preventiva visa garantir a segurança dos utilizadores da travessia, podendo ser revista assim que as condições do estado do tempo o permitam”, explica a nota.

A Lusoponte apela ainda aos condutores para acompanharem as atualizações oficiais e adotarem uma condução prudente, cumprindo os limites de velocidade adequados às condições atmosféricas.

A circulação de motos e veículos com lonas na Ponte 25 de Abril já tinha estado proibida na quinta-feira, também devido às condições meteorológicas.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.