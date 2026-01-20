Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Agência Lusa , AG
Há 1h e 6min
Comboio da Fertagus (DR)

Circulação vai-se fazendo com atrasos

A circulação de comboios entre a margem sul e Lisboa está a ter esta terça-feira constrangimentos desde as 08:30, devido a uma anomalia na infraestrutura ferroviária, segundo a Fertagus.

Desde o início de janeiro foram já registadas pelo menos quatro anomalias.

Numa nota publicada na sua página no Facebook, a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no eixo norte-sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, explica que às 08:30 foi registada uma anomalia na via e que a circulação de comboios se encontrava a decorrer com atrasos com a via descendente interdita à circulação entre Coina e Fogueteiro.

Às 09:15, a circulação nas duas vias foi reposta com limitação de velocidade, tendo sido suprimidos os comboios com partida de Coina às 09:23 e de Roma-Areeiro às 10:03, ambos na totalidade do trajeto.

Na mesma informação ao público a empresa adianta que às 10:15 a circulação decorria com atrasos, mas com tendência a normalizar, e às 11:45 indicava que o comboio com partida de Roma-Areeiro prevista para as 11:13 estava suprimido entre Coina e Setúbal e que o comboio com partida de Setúbal às 12:23 seria suprimido entre Setúbal e Coina.

Às 12:55, segundo a empresa, a circulação era feita com ligeiros atrasos.

No dia 06 de janeiro, a circulação esteve interrompida entre Sete Rios e Roma-Areeiro devido a um carril partido no troço entre as estações de Entrecampos e de Sete Rios, da responsabilidade do gestor da infraestrutura.

No dia 09 de janeiro, registou-se, no período da tarde, uma outra anomalia na infraestrutura, no aparelho de mudança de via na estação de Roma-Areeiro, deixando ali as linhas 3 e 4 interditas à circulação.

Na segunda-feira, dia 19 de janeiro, por motivo de avaria de material circulante do comboio com partida de Roma-Areeiro às 08:13, a empresa anunciava que o serviço estava a ser feito com atrasos, tendo normalizado às 11:20.

A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no eixo norte-sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, servindo 14 estações.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

Temas: Ponte 25 de Abril Margem Sul Fertagus Comboios

País

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Há 1h e 6min

Crimes de ódio: PJ faz buscas à cela de Mário Machado em Alcoentre 

Hoje às 10:19

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18

Mais de 600 toneladas de equipamentos recolhidas em 2025 pelo porta-a-porta do Electrão

Hoje às 09:16
Mais País

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Ontem às 10:33

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

18 jan, 18:00

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Hoje às 08:37

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

18 jan, 12:00

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Hoje às 08:24

Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Ontem às 18:00

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Ontem às 11:25

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Hoje às 07:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18