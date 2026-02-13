Turista alemão morre no mar da Madeira

Agência Lusa , AG
Há 1h e 21min
Funchal, Madeira (imagem Getty)

Autoridades tinham alertado para o mau tempo

Um turista alemão de 59 anos morreu esta sexta-feira no mar perto do cais da Ponta do Sol, na zona oeste da ilha da Madeira, indicou a Autoridade Marítima Nacional, referindo que as causas da ocorrência são desconhecidas.

Em comunicado, a Autoridade Marítima explica que o alerta foi recebido às 09:56 e o socorro esteve a cargo de tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal e elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

“À chegada ao local, constatou-se que o homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas transportado prontamente a vítima para a Marina da Calheta [no concelho contíguo], onde iniciaram manobras de reanimação, em colaboração com os Bombeiros Voluntários da Calheta”, refere o comunicado.

Contudo, o cidadão alemão não resistiu e a delegada de saúde efetuou o auto de verificação do óbito, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira.

A Autoridade Marítima refere ainda que um popular entrou na água para prestar auxílio à vítima e conseguiu regressar para terra pelos próprios meios, não tendo necessitado de assistência médica.

O Comando Local da Polícia Marítima de Funchal tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.

Foram ainda ativados elementos da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Polícia de Segurança Pública.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que estará em vigor até às 06:00 de sábado, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

O aviso decorre das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Temas: Ponta do Sol Madeira

