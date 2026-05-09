Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Há 1h e 28min

Autoridades conseguiram localizar o homem de 34 anos em quatro horas

Um recluso de 34 anos, condenado por tráfico de droga, fugiu este sábado da cadeia de Ponta Delgada, nos Açores, durante o período de recreio, pelas 16:00. O homem acabou por ser, entretanto, apanhado. Esteve cerca de quatro horas em fuga.

No momento da captura, o recluso em fuga encontrava-se numa casa devoluta próxima da cadeia.

A TVI/CNN Portugal sabem que o homem terá aproveitado o estado de degradação das redes de proteção do estabelecimento prisional para conseguir escapar do recinto.

Este recluso já tinham tentado fugir antes.

Outros três reclusos tentaram também a fuga. Um acabou ferido por causa do arame farpado. Os guardas fizeram disparos no ar quando se aperceberam que os prisioneiros estavam a saltar a vedação.

Após o alerta, foram mobilizadas várias autoridades para tentar localizar o fugitivo, com buscas.

A fuga aconteceu num fim de semana de forte movimentação em Ponta Delgada, devido às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que costumam levar milhares de pessoas à maior cidade açoriana - e, naturalmente, a um dispositivo policial reforçado.

Esta é já a terceira fuga registada na Cadeia de Ponta Delgada nos últimos três anos, aumentando as preocupações em torno das condições de segurança do estabelecimento prisional.

Há cerca de dois anos, 30 reclusos terão tentado fugir da mesma prisão através de um buraco aberto numa parede, escavado ao longo de vários meses sem ser detetado pelas autoridades prisionais.

As autoridades investigam agora as circunstâncias da fuga e possíveis falhas na vigilância e manutenção das infraestruturas da cadeia.

A degradação da cadeia de Ponta Delgada, bem como as condições de reclusão, têm motivado alertas de várias entidades, com queixas até em instâncias internacionais.

A promessa de um novo estabelecimento prisional arrasta-se há mais de uma década.