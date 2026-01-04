Uma antiga escadaria de pedra parecia não levar a lugar nenhum. Agora, está a revelar a antigos tesouros de Pompeia

4 jan, 09:00

Quase 2000 anos após uma devastadora erupção vulcânica ter destruído e soterrado uma próspera cidade romana, os investigadores estão a recorrer à nova técnica da arqueologia digital para revelar a "Pompeia perdida".

O Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., cobrindo Pompeia com uma espessa camada de rocha derretida, cinzas e detritos. Alguns residentes fugiram, enquanto outros morreram, presos pelo material vulcânico. As ruínas fantasmagóricas, congeladas no tempo, tornaram-se num quadro que os arqueólogos investigam desde 1748.

As escavações revelaram os edifícios e artefactos escondidos sob as cinzas, restos coloridos de frescos decorativos e restos assombrosos dos residentes da cidade.

Mas nem todas as estruturas arquitetónicas foram preservadas em Pompeia, deixando os investigadores com perguntas persistentes sobre a vida quotidiana na antiga cidade do sul da Itália.

Agora, uma combinação sofisticada de tecnologia de sensores remota, fotografia de curta distância e boas e antigas técnicas arqueológicas está a ajudar os investigadores a descobrir pistas antes ocultas, revelando aspetos de Pompeia que se perderam ao longo do tempo — como torres, símbolos de riqueza e poder, que podem ter moldado a paisagem urbana.

"Ao reconstruir a arquitetura perdida, obtemos uma compreensão mais detalhada e historicamente precisa da cidade antiga e da vida nela", afirmou a coautora principal do estudo, Susanne Muth, professora do Instituto de Arqueologia da Universidade Humboldt de Berlim.

As descobertas e recriações digitais, feitas pelo projeto Pompeii Reset e publicadas recentemente no E-Journal of the Excavations of Pompeii, podem até mudar a forma como imaginamos o horizonte da antiga Pompeia.

A vida entre as ruínas de Pompeia

Durante uma visita a Pompeia com alunos em 2022, Muth inspirou-se nos esforços do Parque Arqueológico de Pompeia para preservar a cidade. Consciente dos desafios de estudar ruínas frágeis no meio de condições climáticas instáveis e mudanças climáticas, ela propôs uma ideia para preservar o património cultural de Pompeia através de uma reconstrução digital não invasiva, ao mesmo tempo que se obtém conhecimento sobre a cidade antiga.

O Parque Arqueológico de Pompeia interessou-se e uniu-se à Universidade Humboldt, que possui um departamento de arqueologia com forte foco digital, incluindo projetos anteriores, como a reconstrução digital do antigo Fórum Romano.

Como parte do trabalho em curso, a equipa do projeto emprega técnicas como o LiDAR (Light Detection and Ranging) e fotografia para documentar o que resta dos edifícios de Pompeia e criar modelos 3D. Em seguida, os investigadores usam pistas reveladas pelos scans— como buracos que mostram evidências de estruturas ausentes — para fazer reconstruções digitais de como as estruturas podem ter sido antes da erupção.

Outras explorações recentes do povo e da arquitetura de Pompeia também revelaram que os habitantes retornaram às ruínas algumas décadas após o desastre em 79 d.C.

Os investigadores utilizaram drones para digitalizar o edifício pompeiano. O Monte Vesúvio pode ser visto ao fundo (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

"Os detritos vulcânicos e as cinzas que cobriram Pompeia após a erupção atingiram aproximadamente cinco metros de altura", disse o coautor principal do estudo, Gabriel Zuchtriegel, diretor do parque arqueológico, por e-mail, acrescentando que "ainda era possível ver os andares superiores a emergir das cinzas, numa espécie de deserto cinzento".

Os antigos pisos térreos tornaram-se caves onde os habitantes construíram fornos, moinhos e lareiras, que foram descobertos no início deste ano. No entanto, esses últimos residentes de Pompeia acabaram por abandonar o local após outra erupção devastadora no século V, disse Zuchtriegel.

Quando as escavações começaram em meados do século XVIII, tudo o que estava sob a camada de cinzas ainda estava preservado — mas os pisos superiores tinham-se deteriorado e desaparecido.

Havia uma falta de interesse nesses andares superiores desaparecidos, pois acreditava-se que fossem simples alojamentos para os escravos e cidadãos mais pobres de Pompeia, disse Muth. "Durante muitos séculos, as escavações em Pompeia concentraram-se mais em encontrar estátuas e pinturas murais preciosas", observou.

Mas um interesse renovado surgiu do desejo de compreender a vida quotidiana dos cidadãos comuns, acrescentou. “Nesse processo, descobriu-se que os cidadãos mais ricos de Pompeia também usavam os quartos dos andares superiores, pois foram encontrados vestígios de móveis mais luxuosos nesses locais.”

À medida que os investigadores concentravam as suas buscas nos andares superiores, foram atraídos por uma residência recém-escavada: a Casa del Tiaso, ou Casa dos Tiasos.

Num quarto do rés-do-chão, havia uma escadaria monumental de pedra que conduzia ao segundo andar. Indentações nas paredes perto do topo da escadaria apontavam para uma possível evidência de que uma segunda escadaria de madeira existia no andar superior desaparecido e conduzia ainda mais alto, ao terceiro andar.

"Quando começámos a reconstruir este quarto em termos da sua arquitetura perdida, ficou claro para nós que só poderia ser uma torre", disse Muth.

Uma reconstrução digital mostra uma torre que pode ter existido numa casa luxuosa da antiga Pompeia (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

Uma casa luxuosa numa cidade perdida

A Casa del Tiaso era uma das casas mais luxuosas de Pompeia e provavelmente pertencia a uma família influente, disse Zuchtriegel.

A mesma continha grandes salas decorativas para banquetes, com uma delas a abrir para um pátio com jardim e outra a levar a um complexo termal privado, observou Muth.

Uma representação digital mostra uma das salas luxuosas que foram escavadas na Casa del Tiaso (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

Na época, as grandes villas rurais fora dos muros da cidade incluíam torres que eram usadas para realizar banquetes e exibir vistas grandiosas.

O escritor romano Plínio, o Jovem, descreveu uma torre assim na sua villa rural, onde podia apreciar o nascer e o pôr do sol, disse Muth. Reza a lenda que o imperador romano Nero observou o incêndio de Roma a partir de uma torre nos Jardins de Mecenas. Textos antigos do século II a.C. e pinturas do século I a.C. ao século I d.C. também incluem torres anexadas a villas luxuosas.

Mas os arqueólogos não procuraram provas de torres dentro de cidades romanas como Pompeia por um bom motivo: essas casas eram frequentemente construídas como estruturas amplas, em vez de habitações de vários andares agrupadas, disse Muth.

"As descobertas únicas na Casa del Tiaso agora levam-nos a acreditar que tais torres também existiam nas cidades como um elemento da arquitetura residencial rica que procurava imitar a magnífica arquitetura das villas e com a qual o proprietário queria representar seu status social à distância", acrescentou Muth.

O proprietário da Casa del Tiaso pode ter realizado banquetes com convidados no andar superior da torre, apreciando a vista da cidade e do Golfo de Nápoles, acrescentou.

A torre também pode ter sido usada para observar as estrelas no céu noturno. A astrologia era popular na sociedade romana, embora vários imperadores tenham tentado proibi-la, observou Zuchtriegel.

Regulamentos religiosos podem explicar o motivo pelo qual torres não eram comuns na cidade, disse Marcello Mogetta, presidente do departamento de clássicos, arqueologia e religião da Universidade do Missouri. Mogetta não participou da nova pesquisa.

Na Roma antiga, templos e santuários precisavam de linhas de visão claras para a interpretação de auspícios — interpretar presságios a partir do comportamento das aves — e outros rituais. Edifícios privados mais altos eram restritos, levando as mansões urbanas a expandirem-se para baixo para criar pisos subterrâneos, disse Mogetta.

Embora haja provas claras de apartamentos nos andares superiores em Pompeia, uma torre alta numa casa de prestígio como a Casa de Tiiasos é sem precedentes, mas não improvável, disse.

Foram utilizadas digitalizações e escavações para criar um gémeo digital da estrutura existente (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

As torres também refletem a inovação criativa empregada pelos residentes de Pompeia que procuravam afirmar o seu prestígio, acrescentou Mogetta.

“Estruturas semelhantes a torres aparecem nas pinturas murais pompeianas que representam paisagens urbanas, embora tenham sido tradicionalmente descartadas como fantasia artística impulsionada pelo gosto pelo ilusionismo”, disse Mogetta. “A reconstrução proposta desafia essa suposição. Se estiver correta, isso significa que essas cenas pintadas podem ter refletido a paisagem urbana real mais fielmente do que pensávamos.”

Reconstruir o passado

Reconstruir digitalmente os edifícios de Pompeia é como um trabalho de detetive, disse Muth. Todas as provas são meticulosamente reunidas e nenhum detalhe é deixado sem documentação.

Os investigadores estão agora a usar drones para capturar imagens de edifícios inteiros, tecnologia laser para medir superfícies e fotografia de curta distância para determinar detalhes texturais. Imagens sobrepostas ajudam a criar modelos 3D num processo chamado fotogrametria.

Um gémeo digital de um edifício é feito a partir das imagens e fotos, que os investigadores usam para reconstruir a arquitetura perdida, reinserindo virtualmente vigas de madeira em buracos na parede e seguindo padrões para determinar onde existiam andares superiores ou escadas.

Os investigadores propuseram esta representação como uma possibilidade testada para um piso de madeira em falta que poderia ter existido perto do topo da escadaria de pedra (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

"Procedemos com muita cautela, discutimos muito, testamos uma proposta, rejeitamo-la novamente, corrigimo-la, descobrimos novas pistas, comparamos essas pistas com outros edifícios em Pompeia para encontrar analogias", disse Muth. "Passo a passo, surge um modelo 3D no qual podemos desenvolver de forma transparente os nossos argumentos e propostas e, em seguida, apresentá-los para que possam ser revistos e discutidos pela comunidade científica."

Há muito tempo que os arqueólogos utilizam desenhos ou modelos 3D em escala reduzida para reconstruir arquiteturas perdidas. A arqueologia digital leva o processo alguns passos adiante, disse Muth.

É fácil que desenhos bidimensionais contenham erros, pois só podem ser verificados de um ângulo. Mas os modelos 3D devem ser 100% precisos de todos os ângulos.

“Somente quando o projeto estrutural do edifício é recriado digitalmente com precisão num modelo 3D é que a arquitetura pode ser compreendida e uma reconstrução plausível desenvolvida”, disse Muth.

A tecnologia dos jogos de computador também está a tornar os modelos 3D mais acessíveis, permitindo uma análise mais detalhada dos espaços habitacionais antigos através da criação de passeios virtuais.

“Podemos visualizar de forma mais concreta um banquete à luz de velas ou uma celebração no topo da torre da Casa del Tiaso, mas também as condições de trabalho opressivas na chamada padaria escrava ao lado”, explicou Muth. “Tudo isso ajudar-nos-á a fazer e obter novas perguntas e novas respostas sobre a vida em Pompeia.”

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre se havia mais casas em Pompeia que outrora incluíam torres, e a equipa continua à procura de vestígios de andares superiores perdidos.

“Para aqueles que não podiam aproveitar as vistas naturais, uma estrutura semelhante a uma torre era uma solução inteligente — combinando espetáculo, visibilidade e sinalização social num único gesto arquitetónico”, disse Mogetta. “É necessário mais trabalho do projeto Pompei Reset noutros setores da cidade para revelar o quão difundido o fenómeno realmente era.”

As casas antigas raramente sobrevivem ao passar do tempo, especialmente milénios, e, quando sobrevivem, apenas fragmentos como fundações resistentes permanecem para marcar onde uma residência existia. Mas alguns locais, como Pompeia, são excecionais e podem ser usados para reconstruir horizontes antigos e mostrar como as cidades cresceram ao longo do tempo. Por exemplo, os investigadores sabem que a Itália medieval estava repleta de torres porque algumas delas ainda estão de pé hoje.

No sítio arqueológico de Çatalhöyük, há provas de uma rede de casas construídas tão próximas umas das outras que os povos neolíticos que viveram lá entre 7400 a.C. e 5200 a.C. precisavam usar os telhados para aceder ao interior das mesmas. Com o tempo, novas habitações foram construídas sobre as casas originais.

"Sabemos que as cidades e povoações do passado deviam ter frequentemente um horizonte mais alto do que aquele a que temos acesso hoje, desde o Çatalhöyük neolítico até às cidades da Itália medieval, e o mundo romano não é exceção", afirmou Daniel Diffendale, investigador de pós-doutoramento na Scuola Normale Superiore em Pisa, Itália, que não participou no novo trabalho. "Há evidências de edifícios mais altos, se procurarmos por elas."

Os investigadores levantaram a hipótese de que os orifícios existentes nas vigas poderiam ter sido usados para sustentar uma torre no topo da casa (Susanne Muth/Dirk Mariaschk/Elis Ruhemann/Pompeii Reset Project/Universidade Humboldt de Berlim)

Preservar Pompeia para o futuro

O objetivo de Muth é que a reconstrução digital da Casa del Tiaso inclua, eventualmente, todas as divisões. Mas o projeto mais amplo não tem data para terminar; a equipa quer ver quantos edifícios pode reconstruir virtualmente para preservar o património de Pompeia.

As ferramentas digitais tornaram-se uma forma fundamental de monitorizar o estado de conservação de Pompeia e determinar onde é necessária uma intervenção.

As mesmas também podem criar modelos de partes da cidade que não foram preservadas, disse Zuchtriegel.

“A arqueologia digital é muito mais do que simplesmente criar reconstruções fantasiosas de edifícios antigos”, disse. “É uma forma de refletir sobre essas estruturas e como elas realmente funcionavam e eram utilizadas.”

Mais de 13 mil salas foram escavadas na cidade perdida desde 1748, com um terço da antiga Pompeia a permanecer enterrada sob cinzas vulcânicas.

As descobertas das escavações recentes podem ajudar os investigadores a compreender melhor as casas que foram investigadas pela primeira vez há décadas ou séculos, mas escavar toda a Pompeia não é o objetivo, afirmou Zuchtriegel. O parque arqueológico quer deixar algo para as gerações futuras.