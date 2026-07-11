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Para percorrer longas distâncias em dias nublados, os pombos confiam no seu fígado

CNN , Kasha Patel
Há 1h e 0min
Os cientistas treinaram pombos para voar uma rota de 19 quilómetros e testaram como o clima — e a biologia — alteravam as suas capacidades de navegação (Christian Ziegler/Max Planck Institute of Animal Behavior)
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Os pombos que não possuem células imunitárias ricas em ferro no fígado têm dificuldades em orientar-se em condições de céu nublado, sugerindo que as aves não conseguem perceber o campo magnético para onde se dirigem

Quando um batalhão americano ficou encurralado atrás das linhas inimigas na Primeira Guerra Mundial, um pombo entregou as coordenadas que ajudaram a salvar os soldados, uma vez que nenhum mensageiro humano o conseguia fazer. Mais tarde, os pombos transportaram notícias financeiras e cotações de ações através de uma lacuna de 122 quilómetros na rede telegráfica europeia. Durante a Guerra Fria, a CIA acoplou pequenas câmaras a pombos para tirar fotografias de reconhecimento aéreo.

Mas como é que estas aves navegavam pelos seus caminhos? Os cientistas descobriram um novo mecanismo que explica a sua incrível precisão, especialmente em condições de céu nublado. E chegaram à conclusão de que confiam no seu próprio fígado.

Através de uma série de experiências de voo e em laboratório, os investigadores descobriram que os pombos podem utilizar células especiais no seu fígado como bússola interna. Estas células ricas em ferro exibiram propriedades quânticas intrigantes, que permitiram aos pombos perceber o campo magnético da Terra para se orientarem, segundo um estudo publicado na revista Science. Sem essas células, os pombos perdiam-se em determinadas condições climatéricas.

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“É um grande enigma na área: como é que as aves usam o campo magnético para se orientarem”, diz Christian Kurts, coautor e imunologista do Hospital Universitário de Bona, na Alemanha. “Nunca ninguém imaginaria que as células imunitárias também pudessem detetar campos magnéticos. Esta é uma nova função do sistema imunitário.”

Os pombos, assim como muitas outras aves, utilizam diversas táticas para se orientarem em diferentes terrenos, incluindo o rastreio da posição do sol, dos odores, dos pontos de referência e, de uma forma mais misteriosa, do campo magnético — no qual se apoiam especialmente quando as outras pistas não estão disponíveis. Uma das principais teorias sobre a forma como as aves percecionam os campos magnéticos propõe que as suas retinas contenham partículas fotossensíveis que lhes permitam literalmente “ver” o campo para obter direções. Mas, e quando não há luz solar?

“Manter a direção é muito importante para as aves migratórias noturnas, mas também para os pombos em condições adversas”, diz Martin Wikelski, coautor e diretor do Instituto Max Planck de Comportamento Animal. Algumas aves também ficam desorientadas e perdem o sentido de orientação durante as tempestades geomagnéticas, quando as partículas solares distorcem o campo magnético terrestre.

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Os cientistas procuravam uma nova explicação para se focarem. Durante uma pausa para café numa conferência há 10 anos, Kurts conheceu Wikelski, um ecologista que tentava resolver o enigma dos pombos. Kurts contou-lhe uma descoberta recente na área da imunologia, na qual a sua equipa conseguiu isolar células magnéticas do baço de roedores. Entreolharam-se e tiveram um momento de "Eureka! É isso!", recorda Kurts, diretor do Instituto de Medicina Molecular e Imunologia Experimental. Formularam uma teoria para testar: remover as células magnéticas e verificar se as aves perdiam as suas capacidades de navegação em condições de céu nublado.

De volta ao laboratório, Kurts e a sua equipa de imunologia examinaram os órgãos dos pombos em busca de células magnéticas e descobriram que o fígado continha a maior concentração de ferro. Ali, as células imunitárias degradavam os glóbulos vermelhos velhos e danificados, acumulando ferro da hemoglobina durante um curto período.

 

A equipa de investigação descobriu que as células imunitárias ricas em ferro podem ajudar os pombos a perceber o campo magnético da Terra e a usá-lo para a navegação (Christian Ziegler/Max Planck Institute of Animal Behavior)
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Embora as células não sejam inerentemente magnéticas, podem exibir propriedades semelhantes às dos ímanes no minúsculo nível quântico das nanopartículas quando colocadas num campo magnético — um tipo de magnetismo conhecido como “superparamagnetismo”.

“Assim que o pombo atravessa o campo magnético da Terra, os eletrões nas suas células imunitárias do fígado organizam-se na mesma direção, tornando-as superparamagnéticas”, diz Clivia Lisowski, bióloga da Universidade de Bona e coautora do estudo. As células conseguem transmitir a informação ao cérebro através de ligações nervosas que percorrem o fígado. Isto permite que o pombo perceba o campo magnético e, depois, “decida voar para a esquerda ou para a direita”.

Para testar se esta ideia resultava, Wikelski e os colegas ecologistas treinaram 34 pombos para navegar numa rota de 19 quilómetros no sul da Alemanha. Fizeram-nos voar em condições ensolaradas e completamente nubladas, mas esgotaram as células imunitárias que contêm ferro em algumas aves. Esperavam observar a maior mudança durante os voos em condições nubladas, onde as aves precisariam de depender do campo magnético da Terra.

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E, tal como um pássaro que observa uma sandes caída no chão, encontraram exatamente o que esperavam. Todos os pombos com células ricas em ferro completaram o percurso com sucesso em 70 a 90 minutos, tanto em dias ensolarados como nublados. No entanto, os pombos com deficiência de ferro perderam-se sob o céu nublado — viajando na direção oposta ou passando diretamente pelo destino. Regressaram a casa assim que as nuvens se dissiparam e o sol apareceu.

“Se não tiver uma bússola, perde a direção, fica a dar voltas”, diz Wikelski.

Nos voos seguintes, a equipa descobriu que o ferro se acumulava naturalmente nas células imunitárias dos pombos alterados, que conseguiam então orientar-se, de novo, corretamente com o campo magnético.

Cientistas não ligados a esta investigação dizem à CNN que o estudo sugere um novo mecanismo possível para a perceção magnética. Contudo, há outros investigadores que não estão totalmente convencidos desta nova ideia.

A investigação precisa de provas mais diretas de que estes materiais superparamagnéticos estão a detetar o campo magnético, nota Joseph Kirschvink, geofísico do Instituto de Tecnologia da Califórnia.

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Estes materiais são também encontrados noutros animais, como as abelhas, e no cérebro de doentes de Alzheimer. Todavia, Kirschvink reforça que os cientistas não conseguiram demonstrar como é que estas partículas podem detetar o campo [magnético] de forma fiável. O especialista acredita que possam ter uma função completamente diferente, acabando por ser um “beco sem saída” para a compreensão de como as aves percecionam o campo magnético.

Os próximos passos da equipa incluem, no entanto, desvendar os mecanismos pelos quais as células imunitárias comunicam com os nervos para enviar mensagens ao cérebro. A equipa também estabeleceu um sistema de satélite para rastrear pombos a nível global e aprender mais sobre as suas capacidades de navegação.

“Está a tornar-se claro que o sistema imunitário, ou seja, todo o nosso corpo, que está repleto de células imunitárias, está a percecionar o ambiente”, diz Wikelski. “É mesmo uma transformação na nossa compreensão de como o corpo funciona em geral”.

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Ciência

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