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Polónia condena casal russo por espionagem ao serviço da Federação Russa

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 13min
Bandeira da Polónia
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Instalado na Polónia desde o início da invasão, em 2022, o casal foi julgado em Katowice

Um tribunal polaco condenou a penas de prisão um antigo militante da oposição russa e a sua esposa por espionagem em favor da Federação Russa.

O casal era também acusado de ter organizado o envio de um embrulho com explosivos.

Desde o início da guerra na Ucrânia, causada pela invasão russa, há quatro anos, as autoridades polacas têm alertado com frequência para sabotagens russas na Polónia.

Segundo documentos judiciais consultados pela AFP, o cidadão russo Igor R. – identificado pelos meios russos como Igor Rogov – foi condenado a sete anos de prisão e a esposa, Irina, a três.

Instalado na Polónia desde o início da invasão, em 2022, o casal foi julgado em Katowice.

Segundo o tribunal, Rogov, ex-militante do grupo anti-Kremlin Open Russia, espiava para os serviços de informações russos FSB, recolhendo informações sobre os membros da oposição russa e as organizações que apoiam.

Meios polacos adiantaram que Igor Rogov apareceu em tribunal com um cartaz com slogans contra o regime de Vladimir Putin.

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As condenações foram pronunciadas no final de um julgamento à porta fechada, por alegadas razões de segurança nacional. O casal estava detido desde a sua prisão há dois anos.

O tribunal especificou que Rogov espiou para o FSB entre fevereiro e agosto de 2022, transmitindo a informação em um aparelho encriptado à esposa, que depois a passava a agentes do FSB.

Antes da invasão da Ucrânia, Igor Rogov era um oposicionista baseado em Saransk, na Federação Russa, onde trabalhava desde 2017 para a organização do falecido opositor Alexei Navalny.

Depois juntou-se ao Open Russia, apoiado pelo oligarca exilado Mikhaïl Khodorkovski.

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Temas: Polónia Rússia Ucrânia Guerra na Ucrânia Espionagem
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