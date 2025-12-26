"Escudo invisível". Polónia desenvolve sistema capaz de destruir drones em segundos sem causar danos

26 dez 2025, 10:58

Investigadores descrevem o sistema como um “escudo invisível”, uma vez que os drones são neutralizados por via eletrónica, sem serem fisicamente abatidos

É um avanço que poderá alterar significativamente a forma como são protegidas as infraestruturas críticas e sensíveis da Polónia. Investigadores polacos criaram um sistema eletromagnético inovador capaz de neutralizar drones hostis em questão de segundos. A solução, à qual foi dada o nome de STRATUS, foi desenvolvida por uma equipa da Universidade Tecnológica de Gdańsk.

O STRATUS funciona através da emissão de impulsos eletromagnéticos extremamente potentes, concebidos para perturbar ou destruir os componentes eletrónicos dos veículos aéreos não tripulados. Ao contrário das medidas tradicionais de combate a drones, como disparos ou intercetores explosivos, este sistema atua com impulsos curtos e de elevada intensidade, capazes de desativar um drone quase de imediato, sem provocar explosões.

Esta abordagem, segundo os especialistas ouvidos pelo Kyiv Post, faz com que o sistema seja especialmente indicado para zonas sensíveis, como aeroportos, centrais elétricas ou portos, assim como para grandes eventos públicos, onde as soluções convencionais podem acarretar riscos adicionais, para além de causar vítimas. No centro do sistema está um efetor eletromagnético avançado, capaz de gerar impulsos extremamente fortes.

Segundo ainda a equipa responsável pelo projeto, o maior desafio técnico não esteve na criação do impulso eletromagnético, mas sim na gestão das tensões muito elevadas e das densidades de energia envolvidas de modo a assegurar condições de operação seguras. Os investigadores descrevem o sistema como um “escudo invisível”, uma vez que os drones são neutralizados por via eletrónica, sem serem fisicamente abatidos.

A tecnologia foi já testada com êxito em ambiente laboratorial e em cenários controlados, embora ainda não tenha sido aplicada em operações reais. O desenvolvimento do STRATUS contou com um financiamento superior a quatro milhões de euros, atribuído pelo Centro Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Polónia, entidade estatal que apoia projetos de inovação no país.