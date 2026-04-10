Polaco detido após investigação encoberta da CNN sobre redes de violação online

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As autoridades polacas detiveram um homem suspeito de violação após uma investigação encoberta da CNN revelar redes online onde homens partilhavam métodos para drogar e violar parceiras. O suspeito já foi acusado e encontra-se em prisão preventiva

As autoridades polacas detiveram um homem em ligação com a alegada violação de uma “vítima inconsciente”, que foi filmada e partilhada online, informou esta quinta-feira o Gabinete do Procurador Distrital de Lublin.

A detenção surge após uma investigação encoberta da CNN sobre redes online de homens que ensinam uns aos outros como drogar e violar as suas parceiras.

Os meios de comunicação polacos identificaram o homem detido como “Piotr”, o pseudónimo atribuído ao homem polaco no centro da investigação da CNN.

Marek Zych, porta-voz do gabinete do procurador, não confirmou o nome do suspeito à CNN, mas confirmou que um indivíduo foi detido por acusações de violação e “foi colocado em prisão preventiva por três meses”.

O homem foi acusado ao abrigo do Artigo 197 do Código Penal polaco, que inclui “uma forma agravada de violação quando a vítima está vulnerável ou incapaz de resistir”.

O gabinete do procurador afirmou que o homem “admitiu as acusações que lhe foram imputadas”, mas não forneceu informações sobre os próximos passos do processo.

Num comunicado, o gabinete indicou que o homem enfrenta uma pena potencial de prisão entre três e 20 anos caso seja condenado.

Como parte da investigação, as jornalistas da CNN Saskya Vandoorne e Niamh Kennedy criaram perfis falsos em sites pornográficos e chats de grupo onde alguns utilizadores partilham vídeos de atos sexuais realizados com mulheres que aparentam estar inconscientes.

“Piotr” era um dos quase 1.000 utilizadores que encontraram num grupo privado no Telegram dedicado à partilha de conselhos sobre como drogar e violar parceiras.

O suspeito trocou mensagens com a identidade encoberta de Vandoorne, partilhando o que disse serem imagens íntimas não consentidas da sua mulher. A CNN deslocou-se a uma cidade na Polónia para confirmar a identidade do homem.

A CNN contactou a polícia polaca sobre as suas conclusões no mês passado.