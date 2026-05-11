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Quatro polícias envolvidos no caso de tortura na esquadra do Rato ficam em prisão preventiva

Daniela Rodrigues
Há 38 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção

Quatro polícias envolvidos no caso de tortura na esquadra do Rato ficaram, esta quarta-feira em prisão preventiva. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, outros dois agentes ficaram suspensos de funções.

O Ministério Público (MP) pedia a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, para quatro dos agentes envolvidos no processo dos 14 polícias detidos no âmbito do caso de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa. O Ministério Público pediu também prisão domiciliária para três dos arguidos e suspensão de funções para os restantes.

No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção, que aconteceu na terça-feira, e o civil libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.

Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público, de acordo com fonte próxima do processo.

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Um dos polícias não terá participado nas agressões, sendo suspeito dos crimes de tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física por omissão, uma vez que terá assistido às agressões, e outro polícia é suspeito dos crimes de ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto e violação de correspondência.

Temas: Polícias Esquadra do Rato Tortura
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