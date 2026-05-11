Quatro polícias envolvidos no caso de tortura na esquadra do Rato ficam em prisão preventiva

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No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção

Quatro polícias envolvidos no caso de tortura na esquadra do Rato ficaram, esta quarta-feira em prisão preventiva. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, outros dois agentes ficaram suspensos de funções.

O Ministério Público (MP) pedia a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, para quatro dos agentes envolvidos no processo dos 14 polícias detidos no âmbito do caso de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa. O Ministério Público pediu também prisão domiciliária para três dos arguidos e suspensão de funções para os restantes.

No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção, que aconteceu na terça-feira, e o civil libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.

Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público, de acordo com fonte próxima do processo.

Um dos polícias não terá participado nas agressões, sendo suspeito dos crimes de tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física por omissão, uma vez que terá assistido às agressões, e outro polícia é suspeito dos crimes de ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto e violação de correspondência.