Cinco polícias feridos após barco onde seguiam chocar contra a Ponte de Westminster em Londres

CNN Portugal , PF
Há 31 min
Ponte de Westminster, Londres (Kin Cheung/AP)
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No local estiveram várias ambulâncias, veículos dos bombeiros e das forças policiais, bem como dezenas de operacionais

Cinco polícias ficaram feridos esta sexta-feira após o barco onde seguiam ter colidido contra a Ponte de Westminster, no centro de Londres.

Segundo a Sky News, que cita a Polícia Metropolitana de Londres, o incidente ocorreu pelas 15:40.

"Segundo as informações de que dispomos, cinco agentes ficaram feridos e estão a receber cuidados médicos. Aguardamos mais informações sobre a gravidade dos ferimentos. Nesta fase, não cremos que haja civis envolvidos ou feridos", disse a mesma fonte em comunicado.

Dois turistas chilenos, que estavam num barco perto da ponte, disseram à Sky News ter ouvido um estrondo quando se deu o acidente. "Dois barcos avançavam a grande velocidade pela água. De repente, ouvi um estrondo. Estava a olhar para o barco e ouvi um estrondo", disse um deles, Mateo Bilis-Lusevic, de 12 anos.

"Depois, três pessoas caíram na água e uma delas ficou gravemente ferida", concluiu, explicando também que os agentes estiveram 10 minutos na água antes de serem resgatados.

No local estiveram várias ambulâncias, veículos dos bombeiros e das forças policiais, bem como dezenas de operacionais. O tráfego na ponte, bem como nas ruas circundantes, foi suspenso após o acidente.

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